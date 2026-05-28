Sérgio Sacani, João Branco e Nina Silva estão entre os confirmados do ESX 2026

O Espírito Santo se prepara para receber a sexta edição do ESX – Innovation Experience Espírito Santo, maior evento de inovação do Estado e um dos maiores do Brasil. O encontro, que será realizado nos dias 11, 12 e 13 de junho, na Praça do Papa, em Vitória, reunirá 150 palestrantes e mais de 200 startups.
Com o objetivo de aprofundar conhecimento, ter contato com investidores e fazer conexões com atores do ecossistema de inovação capixaba, a expectativa do ESX é receber cerca de 20 mil pessoas durante os três dias. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site oficial do evento.
Entre os principais nomes confirmados para a programação estão o geofísico e divulgador científico Sérgio Sacani, a executiva e investidora Nina Silva e o especialista em marketing João Branco. Os três integram uma longa lista de palestrantes nacionais convidados para debater temas ligados à inteligência artificial, negócios, criatividade, liderança, tecnologia, diversidade e futuro do trabalho.
Além dos três nomes de maior projeção nacional, o ESX 2026 terá uma programação ampla com especialistas de diferentes áreas do conhecimento e do mercado. Entre eles está André Barrence, ex-diretor do Google for Startups na América Latina, que liderou iniciativas voltadas ao crescimento de startups e à promoção da diversidade no ecossistema empreendedor, incluindo o Black Founders Fund no Brasil.
A futurista Daniela Klaiman, reconhecida como um dos principais nomes do futurismo na América Latina, também está entre os confirmados. Atualmente, ela é integrante do Board de Inteligência Artificial da Samsung e colunista da Fast Company.
Entre os nomes anunciados, estão ainda o professor e especialista em inovação Gil Giardelli, que tem mais de 1.500 palestras realizadas no Brasil e no exterior, e já atuou como professor convidado em instituições como MIT e Stanford; Rafael Milagre, que irá compartilhar experiências sobre automação, análise de dados e uso estratégico da IA para crescimento empresarial; e Andrea Iorio, ex-CEO do Tinder na América Latina e ex-Chief Digital Officer da L’Oréal, que, atualmente, é palestrante e especialista em inovação, liderança e foco no cliente.
Para Eurípedes Pedrinha, diretor-técnico do Sebrae/ES, o evento oferece ambiente favorável para quem quer fazer negócios, conhecer tendências da inovação e ampliar sua rede de contatos.
“A proposta do ESX é aproximar conhecimento, tecnologia, negócios e pessoas que buscam transformar novas ideias em valor real. A curadoria de conteúdo e de palestrantes é preparada com muita intenção e assertividade para que leve a melhor experiência para as pessoas visitantes. Queremos que as palestras, paineis e demais atrações ofereçam insights, inspiração e coragem para esse público que está ávido por oportunidades para seu desenvolvimento pessoal ou de sua empresa”.
Novos negócios
Durante os três dias de realização, o ESX também contará com rodadas de negócios, feira de startups, experiências imersivas, mentorias, conexões entre investidores e empreendedores, além de espaços voltados à economia criativa, educação empreendedora e desenvolvimento de novos negócios.
O analista de Inovação do Sebrae/ES, Igor Melo, destaca que a programação acompanha as transformações vividas pelo ecossistema capixaba nos últimos anos.
“O ESX 2026 vai focar em tendências como inteligência artificial na prática, tecnologias que conectam aparelhos do dia a dia, a cultura do ‘faça você mesmo’ e o talento humano como o grande diferencial competitivo nos negócios. Esses temas têm tudo a ver com o atual momento do Espírito Santo, que conta com um investimento recorde de mais de R$ 300 milhões do Governo do Estado em ciência e inovação. O evento mostra que o Espírito Santo virou um polo maduro, que atrai dinheiro, estimula a criatividade e transforma tecnologia em emprego e renda”, destaca.
Veja os principais palestrantes do ESX 2026:
Sérgio Sacani
Com mais de 2 milhões de inscritos em suas plataformas digitais, Sérgio Sacani é hoje um dos maiores comunicadores científicos do país. Criador do canal Space Today, ele se tornou referência nacional na divulgação da astronomia e da exploração espacial, aproximando temas científicos do grande público de forma acessível e dinâmica. No ESX, a expectativa é de que o palestrante fale sobre o impacto da ciência e da tecnologia na transformação da sociedade e no desenvolvimento de novas oportunidades econômicas.
João Branco
Em 2022, João Branco foi eleito o profissional de marketing mais admirado do Brasil. Ex-vice-presidente de Marketing do McDonald’s Brasil, ele liderou campanhas responsáveis por consolidar o posicionamento da marca Méqui no país e se tornou uma das principais referências nacionais em branding, relacionamento com consumidores e construção de marcas relevantes. Sua participação no ESX promete atrair milhares de interessados em marketing e fãs da famosa marca de fast food.
Nina Silva
Nina Silva é executiva com mais de 20 anos de atuação internacional nas áreas de tecnologia, inovação e finanças. CEO do Movimento Black Money e fundadora da fintech D’Black Bank, Nina é reconhecida por sua atuação em inclusão, empreendedorismo e transformação digital. Em sua trajetória, já liderou mais de 100 projetos e integra atualmente organizações internacionais e conselhos ligados ao desenvolvimento econômico e à inovação.
André Barrence
André é empreendedor e executivo de tecnologia com 20 anos de experiência. Atuou por uma década como diretor do Google for Startups na América Latina, liderou o maior Campus global da companhia para startups, acelerando mais de 470 startups, que geraram mais de 48 mil empregos e captaram US$ 13 bilhões em investimentos. Criou e liderou o Black Founders Fund no Brasil, investindo em 69 startups fundadas por pessoas negras.
Daniela Klaiman
Um dos principais nomes do futurismo do Brasil e da América Latina, Daniela Klaiman é membro do Board de IA da Samsung e Colunista da Fast Company. Daniela é mestre em Tecnologia e Futurismo pela Universidade Hebraica de Jerusalém, formada em Future Driven Innovation pela Copenhagen Institute for Future Studies e pós-graduada em Coolhunting & Trends pela Universidade de Barcelona.
Gil Giardelli
Gil é professor, escritor, palestrante e especialista em inovação e inteligência artificial. Com mais de 27 anos de experiência, lecionou como professor convidado em instituições como Stanford e MIT, e já realizou mais de 1.500 palestras, incluindo TEDx. É autor de livros sobre tecnologia e transformação digital, como Pensando o Impensável, recebeu prêmios por sua contribuição à inovação e é membro da AIFOD, ligada à ONU, para promover o desenvolvimento sustentável por meio da IA.
Rafael Milagre
Empresário e especialista nacional em Inteligência Artificial para negócios, Rafael é fundador do Viver de IA, plataforma criada 100% com IA em três meses e que foi de 0 a 20 milhões de reais em 2025.
Andrea Iorio
Andrea Iorio é palestrante sobre inteligência artificial, liderança, inovação, e foco no cliente no Brasil. Com mais de 100 palestras ao ano, ele também é professor na Fundação Dom Cabral, colunista do MIT Technology Review, e host do Podcast da NVIDIA “Vem A.I.”. Ele conta com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, já foi CEO do Tinder na América Latina por 5 anos e Chief Digital Officer na L’Oréal.
André Vernareccia
Vernareccia lidera a área de Seller Marketing no TikTok Shop Brasil, ajudando marcas e sellers a crescerem por meio da compra por descoberta e live commerce. Com passagens por TikTok, Microsoft, SAP e Oracle, reúne experiência em marketing B2B, parcerias, estratégia go-to-market e crescimento de receita nos setores de tecnologia, publicidade e comércio na América Latina.
ESX 2026 – Innovation Experience Espírito Santo
11, 12 e 13 de junho
Quinta e sexta-feira: das 13h às 21h / Sábado: das 9h às 17h
Praça do Papa, Vitória (ES)