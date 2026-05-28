Sérgio Sacani, João Branco e Nina Silva estão entre os confirmados do ESX 2026

“O ESX 2026 vai focar em tendências como inteligência artificial na prática, tecnologias que conectam aparelhos do dia a dia, a cultura do ‘faça você mesmo’ e o talento humano como o grande diferencial competitivo nos negócios. Esses temas têm tudo a ver com o atual momento do Espírito Santo, que conta com um investimento recorde de mais de R$ 300 milhões do Governo do Estado em ciência e inovação. O evento mostra que o Espírito Santo virou um polo maduro, que atrai dinheiro, estimula a criatividade e transforma tecnologia em emprego e renda”, destaca.