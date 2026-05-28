EUA anunciam que vão classificar facções brasileiras como organizações terroristas

Anúncio foi feito pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio Crédito: Getty Images

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que vai classificar as facções brasileiras Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas.

Em comunicado publicado nesta quinta-feira (28/5), o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que CV e o PCC "são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil" e que elas serão designadas como Organizações Terroristas Estrangeiras a partir do dia 5 de junho.

"A Administração Trump continuará a usar todas as ferramentas disponíveis para proteger nossa nação e nossos interesses de segurança nacional, mantendo drogas ilícitas fora de nossas ruas e interrompendo os fluxos de receita que financiam narcoterroristas violentos", afirmou.

O anúncio ocorre dois dias após o senador Flávio Bolsonaro (PL) ter se reunido com o presidente Donald Trump na Casa Branca e, posteriormente, com Rubio, na quarta-feira (27/8).

Segundo Flávio, durante o encontro com Trump, ele pediu que o governo americano designasse as facções brasileiras como organizações terroristas.

"Enquanto Lula vai de joelhos, rastejando, para implorar ao presidente americano Trump que não declare organizações criminosas, como o PCC e o CV, como terroristas, eu faço o contrário", disse. "Fui exatamente fazer esse pedido expresso a ele."

Flávio Bolsonaro se encontrou com Marco Rubio na quarta-feira (28/5), durante viagem aos EUA Crédito: Instagram/Flávio Bolsonaro

Flávio vem defendendo essa tese, enquanto o governo Lula rebate afirmando que isso poderia ser usado para justificar eventuais ações militares norte-americanas em território brasileiro.

O senador, porém, refutou esse argumento.

"Elas são, sim, organizações terroristas. Controlam territórios inteiros no Brasil pela força", disse.

Segundo o pré-candidato do PL, Trump disse que avaliaria o pedido.

"Combater o PCC e CV é interesse compartilhado entre os dois países. Eu disse ao presidente Trump que, a partir de janeiro de 2027, o Brasil vai integrar o Escudo das Américas", afirmou, mencionado uma aliança internacional liderada pelos Estados Unidos e que conta com a participação de países comandados por presidentes de direita como Equador, El Salvador, Paraguai e Argentina.

Confira o comunicado na íntegra:

"Hoje, o Departamento de Estado dos EUA está designando o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGTs) e pretende designar ambos os grupos como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs), com efeito a partir de 5 de junho de 2026.

O CV e o PCC são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Juntos, comandam milhares de membros e têm orquestrado ataques brutais contra policiais brasileiros, agentes públicos e civis. Sua influência e redes ilícitas se estendem muito além das fronteiras do Brasil, por toda a nossa região e até o nosso país.

A Administração Trump continuará a usar todas as ferramentas disponíveis para proteger nossa nação e nossos interesses de segurança nacional, mantendo drogas ilícitas fora de nossas ruas e interrompendo os fluxos de receita que financiam narcoterroristas violentos. A ação de hoje tomada pelo Departamento de Estado demonstra ainda mais o compromisso inabalável da Administração Trump em desmantelar cartéis e organizações criminosas na nossa região e garantir a segurança do povo americano.

As ações de hoje são tomadas em conformidade com a seção 219 da Lei de Imigração e Nacionalidade e a Ordem Executiva 13224. As designações de FTO entram em vigor após publicação no Federal Register."