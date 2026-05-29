Aldeia Sesc Ilha do Mel: confira espetáculos para assistir neste final de semana

Maio está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de conferir os espetáculos da Aldeia Sesc Ilha do Mel! Do teatro de rua, circo, dança e peças para todos os públicos, a mostra de artes cênicas do Sesc Espírito Santo, famosa por receber espetáculos variados, se encerra no domingo (31) no Centro Cultural Sesc Glória.
A mostra também abre espaço para produções capixabas. No dia de Hudson Braga, grupos apresentam uma adaptação do clássico de Ariano Suassuna, um reencontro de dois jovens após um sequestro, e uma peça lúdica e interativa sobre uma civilização no fundo do mar.
O público também pode conferir um monólogo inspirado na vida da artista chilena Violeta Parra, um espetáculo de bonecos mamulengos, além do show do músico colombiano Alejandro Loaiza.
Os ingressos variam entre R$5 e R$10, e estão disponíveis na plataforma Let’s Events, ou na bilheteria do Sesc Glória, de quarta a sábado, das 10h às 20h. Através da modalidade “Meia Solidária”, o público pode adquirir o ingresso pelo valor de meia-entrada com doação de, no mínimo, 1 kg de alimento não perecível (exceto açúcar e sal) destinado ao Sesc Mesa Brasil.
Programação
SEXTA-FEIRA (29)
Espetáculo: "Presa fácil"
Horário: 19 às 20h
Local: Teatro Virginia Tamanini – Centro Cultural Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428
Classificação: 14 anos
Espetáculo: "Pormenor de ausência”, com Giuseppe Oristânio – Grupo convidado"
Horário: 20h30 às 21h30
Local: Teatro Glória – Centro Cultural Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428
Classificação: Livre
SÁBADO (30)
Espetáculo: "Se nós fossemos peixes"
Horário: 17h às 18h
Local: Terraço – Centro Cultural Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428
Classificação: Livre
Espetáculo: "Eremita"
Horário: 19 às 20h
Local: Teatro Virginia Tamanini – Centro Cultural Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428
Classificação: 16 anos
Espetáculo: "Feita de Papel – Carolina Maria de Jesus"
Horário: 20h30 às 21h30
Local: Teatro Glória – Centro Cultural Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428
Classificação: 14 anos
DOMINGO (31)
Espetáculo: "O Mágico Di Ó – O Clássico em Forma de Cordel"
Horário: 18h às 19h10
Local: Teatro Glória – Centro Cultural Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428
Classificação: Livre
Espetáculo: "Frailejon”, com Alejandro Loaiza"
Horário: 19h30 às 21h
Local: 5º andar – Centro Cultural Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428
Classificação: Livre