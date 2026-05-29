Aldeia Sesc Ilha do Mel: confira espetáculos para assistir neste final de semana

Mostra cultural

Festival de artistas nacionais e internacionais, com ingressos a partir de R$5, encerra neste domingo (31). Confira a programação
Felipe Pinheiro

Publicado em 29 de Maio de 2026 às 10:56

Giuseppe Oristanio vem a Vitória para peça sobre Guimarães Rosa
Maio está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de conferir os espetáculos da Aldeia Sesc Ilha do Mel! Do teatro de rua, circo, dança e peças para todos os públicos, a mostra de artes cênicas do Sesc Espírito Santo, famosa por receber espetáculos variados, se encerra no domingo (31) no Centro Cultural Sesc Glória.


O destaque da programação da última semana é na sexta-feira (29), quando o Aldeia Sesc Ilha do Mel recebe o artista convidado Giuseppe Oristanio para apresentar o espetáculo “Pormenor de Ausência”, um mergulho na obra e na figura de Guimarães Rosa.

A mostra também abre espaço para produções capixabas. No dia de Hudson Braga, grupos apresentam uma adaptação do clássico de Ariano Suassuna, um reencontro de dois jovens após um sequestro, e uma peça lúdica e interativa sobre uma civilização no fundo do mar.


O público também pode conferir um monólogo inspirado na vida da artista chilena Violeta Parra, um espetáculo de bonecos mamulengos, além do show do músico colombiano Alejandro Loaiza.


Os ingressos variam entre R$5 e R$10, e estão disponíveis na plataforma Let’s Events, ou na bilheteria do Sesc Glória, de quarta a sábado, das 10h às 20h. Através da modalidade “Meia Solidária”, o público pode adquirir o ingresso pelo valor de meia-entrada com doação de, no mínimo, 1 kg de alimento não perecível (exceto açúcar e sal) destinado ao Sesc Mesa Brasil.

Peça teatral “Re te tei”, um espetáculo de bonecos de Mamulengos Kainan Alves

Programação

SEXTA-FEIRA (29)                                                                      

Espetáculo: "Presa fácil"

Horário: 19 às 20h

Local: Teatro Virginia Tamanini – Centro Cultural Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428

Classificação: 14 anos


Espetáculo: "Pormenor de ausência”, com Giuseppe Oristânio – Grupo convidado"

Horário: 20h30 às 21h30

Local: Teatro Glória – Centro Cultural Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428

Classificação: Livre


SÁBADO (30)

Espetáculo: "Se nós fossemos peixes"

Horário: 17h às 18h

Local: Terraço – Centro Cultural Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428

Classificação: Livre


Espetáculo: "Eremita"

Horário: 19 às 20h

Local: Teatro Virginia Tamanini – Centro Cultural Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428

Classificação: 16 anos


Espetáculo: "Feita de Papel – Carolina Maria de Jesus"

Horário: 20h30 às 21h30

Local: Teatro Glória – Centro Cultural Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428

Classificação: 14 anos


DOMINGO (31)

Espetáculo: "O Mágico Di Ó – O Clássico em Forma de Cordel"

Horário: 18h às 19h10

Local: Teatro Glória – Centro Cultural Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428

Classificação: Livre


Espetáculo: "Frailejon”, com Alejandro Loaiza"

Horário: 19h30 às 21h

Local: 5º andar – Centro Cultural Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428

Classificação: Livre

