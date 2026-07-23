Circuito Cais: nova programação do Cais das Artes conta com espaço de convivência e lazer aos finais de semana

Que tal aproveitar uma festa de vinil, curtir um show de forró e passear por uma feira de artesanato no mesmo lugar? A partir deste fim de semana (25 e 26), a Praça do Cais das Artes passa a receber o Circuito Cais, novo programa de ocupação que transforma o espaço em um ponto de encontro dedicado à cultura, ao lazer e à convivência.





A estreia do Circuito Cais acontece das 10h às 18h, com uma programação gratuita que reúne atrações para todas as idades. Ao longo do dia, o público poderá aproveitar apresentações artísticas, atividades educativas, práticas de bem-estar, literatura, dança, teatro, cinema, gastronomia e outras experiências culturais.





A iniciativa começa neste sábado (25) e domingo (26) e passa a integrar o calendário do Cais das Artes, com edições realizadas sempre aos fins de semana. A proposta é transformar a praça em um espaço permanente de lazer, cultura e convivência, incentivando moradores de Vitória e visitantes a ocuparem o local ao longo do ano.





Em todas as edições, o Circuito Cais contará com uma estrutura fixa, composta por feira criativa, área de convivência, praça de alimentação com food trucks e uma programação cultural distribuída ao longo do dia. Além disso, cada edição terá atrações diferentes. Na estreia, por exemplo, o público poderá curtir a festa Disco Voador, participar do Aulão de Forró com Léo Sant'Anna e acompanhar o show do grupo Forró Raiz, entre outras atividades.