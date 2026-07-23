Circuito Cais: nova programação do Cais das Artes conta com espaço de convivência e lazer aos finais de semana

Que tal aproveitar uma festa de vinil, curtir um show de forró e passear por uma feira de artesanato no mesmo lugar? A partir deste fim de semana (25 e 26), a Praça do Cais das Artes passa a receber o Circuito Cais, novo programa de ocupação que transforma o espaço em um ponto de encontro dedicado à cultura, ao lazer e à convivência.
A estreia do Circuito Cais acontece das 10h às 18h, com uma programação gratuita que reúne atrações para todas as idades. Ao longo do dia, o público poderá aproveitar apresentações artísticas, atividades educativas, práticas de bem-estar, literatura, dança, teatro, cinema, gastronomia e outras experiências culturais.
A iniciativa começa neste sábado (25) e domingo (26) e passa a integrar o calendário do Cais das Artes, com edições realizadas sempre aos fins de semana. A proposta é transformar a praça em um espaço permanente de lazer, cultura e convivência, incentivando moradores de Vitória e visitantes a ocuparem o local ao longo do ano.
Em todas as edições, o Circuito Cais contará com uma estrutura fixa, composta por feira criativa, área de convivência, praça de alimentação com food trucks e uma programação cultural distribuída ao longo do dia. Além disso, cada edição terá atrações diferentes. Na estreia, por exemplo, o público poderá curtir a festa Disco Voador, participar do Aulão de Forró com Léo Sant'Anna e acompanhar o show do grupo Forró Raiz, entre outras atividades.
SERVIÇO
Circuito Cais – 1ª edição
Quando: 25 e 26 de julho (sábado e domingo)
Horário: das 10h às 18h
Local: Praça do Cais das Artes – Rua Judite Maria Tovar Varejão, s/n, Enseada do Suá, Vitória
Entrada: gratuita
Programação:
Sábado (25)
10h
Abertura da Praça
Ao longo do dia
Feira Criativa
Food trucks
Área de convivência
Ativação com os educadores do cais
15h30
Disco Voador
18h
Encerramento
Domingo (26)
10h
Abertura da Praça
Ao longo do dia
Feira Criativa
Food trucks
Área de convivência
Ativação com os educadores do cais
11h
Aulão de Forró com Léo Sant'Anna
15h30
Show: Forró Raiz
18h
Encerramento
|
Agenda Eventos
Fique por dentro de tudo que acontece na cidade
Shows, festivais, teatro, esporte e muito mais
|Ver agenda