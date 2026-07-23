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Cultura

Circuito Cais: nova programação do Cais das Artes conta com espaço de convivência e lazer aos finais de semana

Com shows e festas na primeira edição, nova grade de eventos do Cais das Artes busca trazer mais visitantes ao espaço
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 17:10

Entardecer no Cais das Artes
Entardecer no Cais das Artes Fernando Madeira

Que tal aproveitar uma festa de vinil, curtir um show de forró e passear por uma feira de artesanato no mesmo lugar? A partir deste fim de semana (25 e 26), a Praça do Cais das Artes passa a receber o Circuito Cais, novo programa de ocupação que transforma o espaço em um ponto de encontro dedicado à cultura, ao lazer e à convivência.


A estreia do Circuito Cais acontece das 10h às 18h, com uma programação gratuita que reúne atrações para todas as idades. Ao longo do dia, o público poderá aproveitar apresentações artísticas, atividades educativas, práticas de bem-estar, literatura, dança, teatro, cinema, gastronomia e outras experiências culturais.


A iniciativa começa neste sábado (25) e domingo (26) e passa a integrar o calendário do Cais das Artes, com edições realizadas sempre aos fins de semana. A proposta é transformar a praça em um espaço permanente de lazer, cultura e convivência, incentivando moradores de Vitória e visitantes a ocuparem o local ao longo do ano.


Em todas as edições, o Circuito Cais contará com uma estrutura fixa, composta por feira criativa, área de convivência, praça de alimentação com food trucks e uma programação cultural distribuída ao longo do dia. Além disso, cada edição terá atrações diferentes. Na estreia, por exemplo, o público poderá curtir a festa Disco Voador, participar do Aulão de Forró com Léo Sant'Anna e acompanhar o show do grupo Forró Raiz, entre outras atividades.

SERVIÇO

Circuito Cais – 1ª edição

Quando: 25 e 26 de julho (sábado e domingo)
Horário: das 10h às 18h
Local: Praça do Cais das Artes – Rua Judite Maria Tovar Varejão, s/n, Enseada do Suá, Vitória
Entrada: gratuita


Programação:


Sábado (25)

10h

Abertura da Praça

Ao longo do dia

Feira Criativa

Food trucks
 Área de convivência

Ativação com os educadores do cais


15h30
 Disco Voador


18h
 Encerramento


Domingo (26)

10h

Abertura da Praça


Ao longo do dia

Feira Criativa

Food trucks
 Área de convivência

Ativação com os educadores do cais


11h
 Aulão de Forró com Léo Sant'Anna


15h30

Show: Forró Raiz


18h
 Encerramento

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