A judicialização da convivência: por que os condomínios se tornaram o novo laboratório do Direito Imobiliário

Durante muito tempo, os condomínios eram vistos apenas como espaços destinados à moradia. As discussões jurídicas giravam em torno da administração do patrimônio, da cobrança de taxas condominiais, da realização de assembleias e da manutenção das áreas comuns. A convivência entre vizinhos, embora naturalmente desafiadora, seguia padrões relativamente previsíveis.





Essa realidade, no entanto, mudou profundamente. As transformações sociais das últimas décadas alteraram a forma como utilizamos os imóveis, redefiniram as relações de vizinhança e ampliaram significativamente os desafios enfrentados pelo Direito Imobiliário.





O crescimento do trabalho híbrido, o envelhecimento da população, a valorização do bem-estar, a expansão das plataformas digitais de hospedagem, a presença cada vez maior dos animais de estimação e as novas demandas por acessibilidade e sustentabilidade fizeram dos condomínios um verdadeiro retrato da sociedade contemporânea.





Nesse cenário, os conflitos deixaram de estar concentrados apenas na propriedade. O centro das discussões passou a ser a convivência.





Os tribunais brasileiros têm acompanhado essa transformação ao reinterpretar institutos tradicionais do Direito Civil à luz de novas formas de morar, trabalhar e compartilhar espaços. Mais do que proteger direitos individuais, busca-se preservar o equilíbrio entre interesses legítimos que coexistem dentro de uma mesma comunidade.





Talvez nenhum exemplo represente melhor essa mudança do que as discussões envolvendo as plataformas de hospedagem por curta temporada, como o Airbnb.





O debate, que inicialmente parecia limitar-se ao direito do proprietário de explorar economicamente seu imóvel, revelou questões muito mais amplas. Segurança, controle de acesso, rotatividade de pessoas e preservação da destinação residencial dos empreendimentos passaram a ocupar o centro das decisões judiciais.





O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a convenção condominial pode restringir esse tipo de utilização quando a hospedagem descaracterizar a finalidade residencial do condomínio.





A interpretação reforça que o direito de propriedade, previsto no artigo 1.228 do Código Civil, deve ser exercido em harmonia com sua função social, com a segurança coletiva e com os deveres estabelecidos pelo artigo 1.336, que impõe ao condômino a obrigação de não utilizar sua unidade de forma prejudicial ao sossego, à salubridade e à segurança dos demais moradores.





Essa mesma lógica aparece em outro dos maiores motivos de conflitos condominiais: a perturbação do sossego. Durante décadas consolidou-se a ideia de que existiria um "horário do silêncio" após as 22 horas. Contudo, essa regra não está prevista no Código Civil.





O fundamento jurídico encontra-se no artigo 1.277, que assegura ao proprietário ou possuidor o direito de fazer cessar interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam o imóvel.





Por essa razão, os tribunais não analisam apenas o horário da ocorrência, mas a intensidade, a frequência e os efeitos concretos do comportamento. Festas, instrumentos musicais, reformas, equipamentos sonoros ou qualquer outra atividade que ultrapasse os limites da convivência razoável podem justificar multas condominiais e, em situações excepcionais, até mesmo indenizações por danos morais.





O aumento do trabalho remoto contribuiu para ampliar essa sensibilidade. Permanecendo mais tempo em casa, os moradores passaram a conviver diariamente com situações que antes passavam despercebidas, tornando o desafio da convivência ainda mais complexo.





Outro exemplo dessa transformação está relacionado aos animais de estimação.

Se, em um passado recente, muitos condomínios simplesmente proibiam a permanência de animais, hoje a jurisprudência brasileira consolidou entendimento no sentido de que restrições genéricas não encontram respaldo jurídico. O uso da unidade pelo proprietário, assegurado pelo artigo 1.335 do Código Civil, deve ser compatibilizado com o direito à convivência familiar e ao exercício regular da propriedade.





Isso não significa ausência de limites. Quando houver risco à segurança, problemas de higiene ou perturbação do sossego, o condomínio poderá impor restrições proporcionais e responsabilizar o tutor pelos prejuízos eventualmente causados.





O que se observa é uma mudança de perspectiva: o foco deixa de ser a simples presença do animal e passa a ser o comportamento incompatível com a convivência coletiva. A evolução dos hábitos sociais também modificou profundamente a utilização das áreas comuns.





Academias, coworkings, espaços gourmet, ambientes pet friendly, brinquedotecas, salas multiuso, áreas wellness e ambientes destinados ao trabalho remoto passaram a integrar o cotidiano dos empreendimentos contemporâneos. O direito de utilização dessas áreas, previsto no artigo 1.335, inciso II, do Código Civil, precisa conviver com regras de reserva, limitação de horários, capacidade máxima e preservação do interesse coletivo.





Mais uma vez, percebe-se que a principal função do Direito deixa de ser definir quem tem razão para construir mecanismos capazes de harmonizar diferentes expectativas dentro do mesmo espaço. Essa necessidade de adaptação dos empreendimentos também impulsiona outro importante campo de debates: as obras em condomínios.





Os edifícios construídos há 20 ou 30 anos não foram projetados para atender às demandas atuais. A instalação de estações de recarga para veículos elétricos, sistemas de energia solar, espaços de coworking, áreas de descompressão, ambientes voltados ao bem-estar, melhorias de acessibilidade e novas soluções tecnológicas exige investimentos e intervenções estruturais cada vez mais frequentes.





Entretanto, modernizar um condomínio não depende apenas da vontade dos moradores. O Código Civil estabelece regras específicas para a realização de obras, distinguindo intervenções necessárias, úteis e voluptuárias, cada uma sujeita a quóruns distintos de aprovação em assembleia, conforme os artigos 1.341 e seguintes.





Ao mesmo tempo, reformas realizadas no interior das unidades autônomas também encontram limites legais. O artigo 1.336 proíbe intervenções que comprometam a segurança da edificação ou alterem a fachada do prédio, enquanto a ABNT NBR 16.280 estabelece diretrizes técnicas para o gerenciamento de reformas em edificações, exigindo planejamento, documentação e responsabilidade técnica.





Não são raros os casos em que a remoção de paredes, alterações hidráulicas e elétricas, fechamento de varandas ou instalação inadequada de equipamentos resultam em litígios, responsabilização civil e até determinação judicial para desfazimento das obras.





Todas essas transformações dialogam com uma tendência internacional conhecida como Wellness Real Estate, que propõe uma nova forma de pensar os empreendimentos imobiliários. A ideia é que edifícios, condomínios e espaços urbanos deixem de ser apenas estruturas físicas para se tornarem ambientes capazes de promover saúde, bem-estar, acessibilidade, integração social e qualidade de vida.





Essa visão amplia significativamente o papel da arquitetura, da engenharia, do design de interiores e da gestão condominial. O imóvel deixa de ser analisado apenas sob a perspectiva patrimonial e passa a ser compreendido como um espaço de experiências humanas.





Naturalmente, essa evolução também amplia a responsabilidade dos profissionais envolvidos na concepção, administração e adaptação dos empreendimentos.

Síndicos, administradoras, incorporadoras, arquitetos, engenheiros e advogados passam a atuar de forma integrada para prevenir conflitos, atualizar convenções, orientar assembleias e garantir que as transformações ocorram em conformidade com a legislação, as normas técnicas e os interesses da coletividade.





Ao observar os principais julgamentos dos tribunais brasileiros, percebe-se uma tendência clara: princípios como função social da propriedade, boa-fé objetiva, cooperação e direitos de vizinhança assumem protagonismo na solução dos conflitos.





O futuro do Direito Imobiliário não será definido apenas por contratos, escrituras ou registros. Será construído, sobretudo, pela capacidade de equilibrar interesses legítimos em uma sociedade cada vez mais plural, dinâmica e conectada.





Os condomínios deixaram de ser apenas conjuntos de unidades autônomas. Tornaram-se espaços de convivência permanente, onde patrimônio, inovação, tecnologia, sustentabilidade e comportamento humano se encontram diariamente.





E talvez seja justamente essa a maior transformação do mercado imobiliário contemporâneo: compreender que construir bons edifícios continua sendo essencial, mas construir relações capazes de sustentar uma convivência saudável será o verdadeiro diferencial dos empreendimentos do futuro.