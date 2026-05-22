Minha Casa, Minha Vida x financiamento tradicional: como entender o crédito imobiliário com segurança

O financiamento imobiliário, normalmente, utiliza a alienação fiduciária, em que o imóvel fica vinculado ao banco até a quitação. Isso permite juros menores, mas também significa que, em caso de inadimplência, o imóvel pode ser retomado de forma mais rápida.





Por isso, mais importante do que escolher a menor parcela é entender o comportamento da dívida ao longo do tempo.