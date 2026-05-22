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Minha Casa, Minha Vida x financiamento tradicional: como entender o crédito imobiliário com segurança

Decisão envolve compromisso de longo prazo e exige atenção antes de assinar contrato, para aspectos que vão além do valor da parcela mensal, como as diferenças nas taxas de juros

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 01:43

Públicado em 

22 mai 2026 às 01:43
Cássia Clésio

Colunista

Cássia Clésio

compra de casa própria
compra de casa própria Shutterstock

Financiar um imóvel é, para muitos brasileiros, o principal caminho para conquistar a casa própria. No entanto, essa decisão envolve compromissos de longo prazo e exige atenção a aspectos que vão além do valor da parcela mensal. Diferenças de juros, modalidades de financiamento, forma de cálculo e riscos jurídicos podem impactar significativamente o custo total do imóvel e a segurança da aquisição.

Com as recentes mudanças no Minha Casa Minha Vida, o acesso ao crédito foi ampliado. Ainda assim, entender qual modalidade escolher é um dos pontos mais importantes antes de assinar o contrato.

Faixas de renda do MCMV

  • Faixa 1: até R$ 3.200

  • Faixa 2: de R$ 3.200,01 até R$ 5 mil

  • Faixa 3: de R$ 5.000,01 a R$ 9.600

  • Faixa 4: R$ 9.600,01 a R$ 13.000

Taxas de juros médias

  • MCMV – 4% a 10%

  • Tradicional – 9% a 12%+


Comparativo feito por Cássia Clésio
Comparativo feito por Cássia Clésio Divulgação

Modalidades de financiamento: qual a diferença na prática?

 Além de escolher entre programa habitacional ou crédito tradicional, o comprador também precisa entender como o financiamento será estruturado:

Sistema SAC (Sistema de Amortização Constante)

  • Parcelas começam mais altas e diminuem ao longo do tempo

  • Amortização maior desde o início

  • Menor custo total de juros

  • Indicado para: quem consegue pagar parcelas maiores no início e quer economizar no longo prazo.

Tabela Price (parcelas fixas)

  • Parcelas mais estáveis ao longo do tempo

  • Juros mais concentrados no início

  • Custo total maior

  • Indicado para: quem precisa de previsibilidade no orçamento mensal.

Financiamento corrigido por índices (TR/IPCA)

  • Parcelas podem variar conforme inflação ou índice econômico

  • Pode começar mais barato, mas oscila ao longo do tempo

Risco: aumento inesperado das parcelas.

 O financiamento imobiliário, normalmente, utiliza a alienação fiduciária, em que o imóvel fica vinculado ao banco até a quitação. Isso permite juros menores, mas também significa que, em caso de inadimplência, o imóvel pode ser retomado de forma mais rápida.


Por isso, mais importante do que escolher a menor parcela é entender o comportamento da dívida ao longo do tempo.

Checklist prático (com análise jurídica)

1. Verifique sua faixa de renda: 

Define acesso ao programa e condições do contrato.


2. Analise sua capacidade de pagamento:

Evita superendividamento.


3. Compare taxas e modalidades:

SAC, Price ou indexado podem mudar totalmente o custo final.


4. Entenda o contrato:

imóvel fica vinculado ao banco até quitar.


5. Atenção às regras do programa MCMV:

Pode haver restrições de uso e venda.


6. Considere todos os custos:

ITBI, escritura e registro são obrigatórios.


7. Leia o contrato com atenção:

Juros, correção e multas devem estar claros.


8. Busque assessoria jurídica:

Evita riscos e prejuízos.


Distrato e riscos do financiamento

 Desistir da compra ou não conseguir pagar pode gerar perdas relevantes:

Imóvel na planta:

  • Parte do valor pago pode ser retida

  • Devolução não é imediata   

Financiamento:

  • O imóvel pode ser retomado pelo banco

  • Pode ir a leilão

  • Resumo: sair do contrato pode custar caro.

Regras específicas

O Minha Casa Minha Vida tem regras específicas que limitam o uso do imóvel, especialmente nos primeiros anos do contrato:

1) Uso obrigatório como moradia

  • O imóvel deve ser utilizado como residência do comprador.

  • Não é permitido adquirir com finalidade exclusiva de investimento ou aluguel imediato.


2) Restrição à venda

  • A venda do imóvel pode ser limitada no início do contrato, principalmente quando há subsídio.

  • Em alguns casos, é necessário quitar o financiamento antes de negociar.


3) Proibição de possuir outro imóvel

  • O programa é destinado a quem ainda não possui imóvel residencial.

  • Informações incorretas podem gerar perda do benefício.


4) Uso exclusivamente residencial

  • O imóvel não deve ser utilizado para fins comerciais.

  • Alterações de uso podem gerar irregularidades contratuais.


5) Obrigação de veracidade nas informações

  • Dados de renda e situação patrimonial devem ser verdadeiros.

  • Omissões podem levar ao cancelamento do contrato.

 Atenção: O descumprimento dessas regras pode resultar em: perda de subsídios, penalidades contratuais e até rescisão do financiamento.

O Minha Casa Minha Vida ampliou o acesso à casa própria, mas a escolha entre modalidades e tipos de financiamento exige atenção. Juros, forma de cálculo e regras jurídicas impactam diretamente o resultado final da operação.


Com informação e planejamento, o financiamento imobiliário pode ser uma ferramenta segura de construção de patrimônio — desde que a decisão seja tomada com consciência e estratégia.

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Cássia Clésio

Cássia Clésio é advogada especializada em planejamento imobiliário e traz, quinzenalmente, temas ligados ao dia a dia de quem está pensando em comprar, vender, construir, regularizar, investir ou alugar um imóvel.

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