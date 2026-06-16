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Guia prático

Primeiro imóvel: o que observar antes de comprar com segurança

O encarecimento do crédito e as mudanças econômicas tornam a compra mais criteriosa, reforçando a importância de planejamento e segurança jurídica

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 05:00

Públicado em 

16 jun 2026 às 05:00
Cássia Clésio

Colunista

Cássia Clésio Cássia Clésio
primeiro imóvel, comprar imóvel
Comprar o primeiro imóvel é um passo importante na construção de patrimônio Shutterstock

O mercado imobiliário do Espírito Santo vive um momento de destaque, combinando valorização expressiva e expansão de novos empreendimentos, especialmente na região da Grande Vitória. 


Cidades como Vila Velha têm concentrado grande parte dos lançamentos, refletindo o aumento da demanda por moradia e investimento. Ao mesmo tempo, o cenário atual exige cautela: o encarecimento do crédito e as mudanças econômicas tornam a compra mais criteriosa, reforçando a importância de planejamento e segurança jurídica.

Checklist prático para comprar seu primeiro imóvel

1. Avalie sua capacidade financeira

Documentos exigidos:
    • Contracheques/holerites;
    • Declaração de Imposto de Renda;
    • Extratos bancários;
    • Pró-labore (autônomos/empresários).

Motivo jurídico: esses documentos comprovam a capacidade de pagamento e são exigidos pelas instituições financeiras para formalização do contrato de financiamento. Também protegem o comprador contra o superendividamento, princípio cada vez mais relevante no direito do consumidor.

2. Considere todos os custos envolvidos

  • ITBI (imposto de transferência);
  • Escritura pública;
  • Registro do imóvel;
  • Taxas bancárias.

Motivo jurídico: a transferência da propriedade só se concretiza com o registro em cartório. Sem o pagamento do ITBI e o registro, o comprador não se torna legalmente proprietário do imóvel.

 3. Verifique a matrícula do imóvel

Solicite a matrícula atualizada no cartório e confirme:
    • Proprietário atual;
    • Existência de dívidas, penhoras ou hipotecas

Motivo jurídico: a matrícula é o documento que comprova a propriedade e a situação jurídica do imóvel. Pelo princípio da publicidade registral, apenas o que está registrado produz efeitos contra terceiros, garantindo segurança jurídica ao comprador.

 4. Analise a situação do vendedor

Certidões negativas:
    • Cíveis;
    • Fiscais;
    • Trabalhistas.

Motivo jurídico: essas certidões ajudam a identificar riscos de o imóvel ser atingido por dívidas do vendedor. Evitam situações como fraude contra credores, que pode levar à anulação da venda.

 5. Atenção: imóvel usado x imóvel na planta

Imóvel usado

Cuidados:

  • Vistoria detalhada;
  • Débitos de IPTU e condomínio;
  • Itens que permanecem no imóvel;
  • Regularização (obras averbadas).

Paragrafo.

Imóvel na planta

Cuidados:

  • Registro da incorporação;
  • Prazo de entrega e tolerância;
  • Correção de valores (INCC);
  • Reputação da construtora.

Motivo jurídico: o registro da incorporação é obrigatório e garante que o empreendimento está regular. O contrato deve prever prazos e penalidades para proteger o comprador em caso de atraso ou descumprimento.

7. Regularização do imóvel

Veja a situação no cartório e na prefeitura.

Motivo jurídico: imóveis irregulares podem impedir financiamento, gerar multas administrativas e dificultar a revenda.

 8. Busque assessoria jurídica

Importante a presença do profissional capacitado para orientações.
  • Revisão de documentos;
  • Análise de riscos;
  • Apoio na negociação.

Motivo jurídico: a assessoria jurídica preventiva evita nulidades contratuais, reduz riscos de litígios e garante que a compra esteja em conformidade com a legislação.

Comprar o primeiro imóvel é um passo importante na construção de patrimônio, especialmente em um mercado em expansão como o do Espírito Santo. No entanto, a segurança dessa aquisição depende diretamente da análise jurídica e documental. Mais do que escolher um bom imóvel, é essencial garantir que ele seja juridicamente seguro — transformando um sonho em um investimento sólido e protegido.

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Primeiro imóvel: o que observar antes de comprar com segurança

Cássia Clésio

Cássia Clésio Cássia Clésio

Cássia Clésio é advogada especializada em planejamento imobiliário e traz, quinzenalmente, temas ligados ao dia a dia de quem está pensando em comprar, vender, construir, regularizar, investir ou alugar um imóvel.

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