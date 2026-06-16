Primeiro imóvel: o que observar antes de comprar com segurança

O mercado imobiliário do Espírito Santo vive um momento de destaque, combinando valorização expressiva e expansão de novos empreendimentos, especialmente na região da Grande Vitória.
Cidades
como Vila Velha têm concentrado grande parte dos lançamentos, refletindo o
aumento da demanda por moradia e investimento. Ao mesmo tempo, o cenário atual
exige cautela: o encarecimento do crédito e as mudanças econômicas tornam a
compra mais criteriosa, reforçando a importância de planejamento e segurança
jurídica.
Checklist prático para comprar
seu primeiro imóvel
1. Avalie sua capacidade
financeira
- Contracheques/holerites;
- Declaração de Imposto de Renda;
- Extratos bancários;
- Pró-labore (autônomos/empresários).
Motivo jurídico: esses
documentos comprovam a capacidade de pagamento e são exigidos pelas
instituições financeiras para formalização do contrato de financiamento. Também
protegem o comprador contra o superendividamento, princípio cada vez mais
relevante no direito do consumidor.
2. Considere todos os custos
envolvidos
- ITBI (imposto de transferência);
- Escritura pública;
- Registro do imóvel;
- Taxas bancárias.
Motivo jurídico: a transferência
da propriedade só se concretiza com o registro em cartório. Sem o pagamento do
ITBI e o registro, o comprador não se torna legalmente proprietário do imóvel.
3. Verifique a matrícula do imóvel
- Proprietário atual;
- Existência de dívidas, penhoras ou hipotecas
Motivo jurídico: a matrícula é o
documento que comprova a propriedade e a situação jurídica do imóvel. Pelo
princípio da publicidade registral, apenas o que está registrado produz efeitos
contra terceiros, garantindo segurança jurídica ao comprador.
4. Analise a situação do vendedor
- Cíveis;
- Fiscais;
- Trabalhistas.
Motivo jurídico: essas
certidões ajudam a identificar riscos de o imóvel ser atingido por dívidas do
vendedor. Evitam situações como fraude contra credores, que pode levar à
anulação da venda.
5. Atenção: imóvel usado x imóvel na planta
Imóvel usado
Cuidados:
- Vistoria detalhada;
- Débitos de IPTU e condomínio;
- Itens que permanecem no imóvel;
- Regularização (obras averbadas).
Paragrafo.
Imóvel na planta
Cuidados:
- Registro da incorporação;
- Prazo de entrega e tolerância;
- Correção de valores (INCC);
- Reputação da construtora.
Motivo jurídico: o
registro da incorporação é obrigatório e garante que o empreendimento está
regular. O contrato deve prever prazos e penalidades para proteger o comprador
em caso de atraso ou descumprimento.
7. Regularização do imóvel
Veja a situação no cartório e na prefeitura.
Motivo jurídico: imóveis
irregulares podem impedir financiamento, gerar multas administrativas e
dificultar a revenda.
8. Busque assessoria jurídica
- Revisão de documentos;
- Análise de riscos;
- Apoio na negociação.
Motivo jurídico: a
assessoria jurídica preventiva evita nulidades contratuais, reduz riscos de
litígios e garante que a compra esteja em conformidade com a legislação.
Comprar o primeiro imóvel é um
passo importante na construção de patrimônio, especialmente em um mercado em expansão como o do Espírito Santo. No entanto, a segurança dessa aquisição
depende diretamente da análise jurídica e documental. Mais do que escolher um
bom imóvel, é essencial garantir que ele seja juridicamente seguro —
transformando um sonho em um investimento sólido e protegido.
Leia também em Cássia Clésio