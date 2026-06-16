Primeiro imóvel: o que observar antes de comprar com segurança

O mercado imobiliário do Espírito Santo vive um momento de destaque, combinando valorização expressiva e expansão de novos empreendimentos, especialmente na região da Grande Vitória.





Cidades como Vila Velha têm concentrado grande parte dos lançamentos, refletindo o aumento da demanda por moradia e investimento. Ao mesmo tempo, o cenário atual exige cautela: o encarecimento do crédito e as mudanças econômicas tornam a compra mais criteriosa, reforçando a importância de planejamento e segurança jurídica.