Secult determina paralisação de obra no Penedo, em Vila Velha

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult), por meio do Conselho Estadual de Cultura (CEC), vai notificar o Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) para paralisar imediatamente uma intervenção realizada no Penedo, em Vila Velha. A obra em questão é a instalação de um novo cabeço de amarração e de uma passarela ligando o cais ao monumento tombado desde 1983. Em março deste ano, uma proposta com essas intervenções recebeu parecer desfavorável do CEC.





Por se tratar de um bem tombado, qualquer intervenção física, ecológica ou paisagística que possa afetar a integridade, visibilidade ou ambiência do Penedo – inclusive a instalação de infraestrutura – depende de autorização prévia do CEC, conforme a regulamentação vigente.





Segundo o conselho, em março, o TVV apresentou uma proposta de relocação do atual cabeço de amarração do Berço 204 do Porto de Capuaba, com previsão de instalação de um novo cabeço no Penedo e de uma passarela entre o cais e o Monumento Natural.





Na ocasião, a Câmara de Patrimônio Ecológico, Natural e Paisagístico do CEC não fez objeções à reforma do cabeço já existente, desde que mantido no mesmo local. Entretanto, se manifestou contra a instalação de uma nova estrutura no Penedo.





O Grupo Log-In destacou que o projeto, que visa criar nova estrutura para a amarração de embarcações, foi submetido ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e recebeu licenciamento ambiental.





“Diante das imagens recentemente divulgadas, o Conselho Estadual de Cultura tomou conhecimento da intervenção que está sendo realizada no local e adotará as providências cabíveis para a proteção do bem tombado e a apuração dos fatos. Nesse sentido, será encaminhada notificação formal à empresa responsável, determinando a paralisação imediata da intervenção em curso e solicitando esclarecimentos sobre os serviços realizados”, informou a Secult em nota.





A secretaria ressaltou ainda que a eventual realização de intervenções não autorizadas em bem tombado pode resultar na adoção de medidas administrativas e na aplicação de penalidades cabíveis.