Puxada por petróleo e minério, economia do ES cresce 4,4% no 1º semestre

Puxada principalmente pela produção de petróleo e pela mineração, a economia do Espírito Santo registrou crescimento no primeiro semestre do ano e superou a média nacional. Entre janeiro e junho deste ano, a atividade econômica no Estado avançou 4,4% em relação ao mesmo período de 2025. O resultado é mais que o dobro da alta brasileira, que ficou em 1,9%.





Os dados foram apresentados à imprensa nesta quarta-feira (16) pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), durante balanço do Indicador de Atividade Econômica (IAE-Findes). A projeção é que o Estado encerre 2026 com alta acumulada de 3,7%, também acima da estimativa nacional de 1,9%.





O principal responsável pelo resultado positivo foi o setor das indústrias, com uma expansão de 12,4% no semestre.