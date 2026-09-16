Procurado há 12 anos por estupro de vulnerável na Bahia é preso no ES

Um homem de 50 anos, procurado pela Justiça da Bahia há cerca de 12 anos, foi preso nesta terça-feira (15), em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Ele foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão, em regime inicial fechado, por estupro de vulnerável.





Segundo a Polícia Civil da Bahia, os abusos começaram em 2005, em Teixeira de Freitas, no sul baiano, quando a vítima tinha seis anos, e se estenderam até ela completar 14 anos.





Durante as investigações, policiais civis da Bahia identificaram o paradeiro do condenado e compartilharam as informações com as forças de segurança do Espírito Santo. O trabalho foi realizado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Teixeira de Freitas, vinculada ao Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).





O mandado de prisão definitiva foi cumprido pela Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante, com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo.