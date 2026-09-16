Helder promete mais faixas exclusivas de ônibus e exames médicos no interior do ES

Investindo no resgate de projetos implementados durante seus dois mandatos como prefeito de Cariacica, entre os anos de 2004 e 2012, o deputado federal Helder Salomão (PT), candidato ao governo do Espírito Santo, prometeu mais faixas exclusivas para transportes coletivos na Grande Vitória.





Também na entrevista, o petista prometeu ampliar a oferta de exames médicos e consultas nas cidades do interior capixaba. A expansão, nesse caso, ocorreria através de parceria com governo federal, com foco na integração das redes de atenção, especialmente nos municípios que não integram a Região Metropolitana.





As promessas foram feitas pelo candidato petista durante entrevista concedida ao Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta, nesta quarta-feira (16). Ainda durante a conversa, Helder afirmou que pretende criar o pacto estadual de enfrentamento à violência doméstica.



