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Eleições 2026

Helder promete mais faixas exclusivas de ônibus e exames médicos no interior do ES

Candidato ao governo capixaba apresentou propostas em entrevista nesta quarta-feira (16) no Gazeta Meio Dia

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 15:35

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

16 set 2026 às 15:35
Helder Salomão, candidato ao governo do ES pelo PT
Helder Salomão, candidato ao governo do ES pelo PT Fernando Madeira

Investindo no resgate de projetos implementados durante seus dois mandatos como prefeito de Cariacica, entre os anos de 2004 e 2012, o deputado federal Helder Salomão (PT), candidato ao governo do Espírito Santo, prometeu mais faixas exclusivas para transportes coletivos na Grande Vitória.


Também na entrevista, o petista prometeu ampliar a oferta de exames médicos e consultas nas cidades do interior capixaba. A expansão, nesse caso, ocorreria através de parceria com governo federal, com foco na integração das redes de atenção, especialmente nos municípios que não integram a Região Metropolitana.


As promessas foram feitas pelo candidato petista durante entrevista concedida ao Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta, nesta quarta-feira (16). Ainda durante a conversa, Helder afirmou que pretende criar o pacto estadual de enfrentamento à violência doméstica.


No campo político, o parlamentar foi indagado sobre sua relação com o Partido dos Trabalhadores (PT), legenda pela qual disputa o pleito deste ano, e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principal nome da sigla, tendo em vista que tanto PT quanto Lula são relacionados a escândalos de corrupção ao longo dos anos.

Helder Salomão, candidato ao governo do ES pelo PT
Helder Salomão, candidato ao governo do ES pelo PT Fernando Madeira

Ao responder sobre esse ponto, Helder afirmou não tolerar corrupção, independentemente do viés político-partidário dos envolvidos em denúncias relacionadas a crimes cometidos por agentes públicos.

Sou candidato do Partido dos Trabalhadores, da Federação Brasil da Esperança. E, comigo, é tolerância zero com a corrupção. Eu me orgulho da minha trajetória política, sou um homem que tem a vida limpa por todos os mandatos que já passei. Defendo que denúncias sejam investigadas e que os culpados sejam condenados e paguem pelos seus erros. Isso vale para o meu partido e para todos os outros partidos

Helder Salomão (PT), candidato ao governo do ES

Confrotado pela jornalista Rafaela Marquezini sobre suas razões para permanecer ligado ao PT mesmo após os desgastes enfrentados pela legenda por sua suposta participação em esquemas corrupção, o candidato ressaltou que a legenda também é composta por pessoas comprometidas com projetos de interesse da população.

Candidato promete corredores exclusivos e nega metrô 

Provocado a apresentar suas propostas para a mobilidade urbana, o candidato citou a criação de novas faixas exclusivas para transporte coletivo. Segundo Helder, a iniciativa visa a garantir melhores condições de transporte para os trabalhadores que dependem essencialmente de ônibus para se locomover.


Consulta feita pela reportagem de A Gazeta na tarde desta quarta-feira (16) mostra que a proposta citada durante a entrevista não consta do plano de governo registrado pela campanha de Helder na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).


O candidato foi questionado ao vivo sobre o porquê de a iniciativa não constar do documento. Ele justificou a ausência da proposta em seu plano de governo afirmando que ao longo do processo de campanha, novas sugestões vão sendo incorporadas ao seu projeto de gestão para o Espírito Santo.


Indagado se reeditaria uma promessa feita por seu correligionário e ex-prefeito de Vitória, o deputado estadual João Coser (PT), no pleito municipal de 2008, acerca de eventual implantação de um metrô de superfície para atender à Região Metropolitana, Helder frisou que a inciativa não consta como promessa em seu plano de governo.


De acordo com o candidato, o seu plano de governo trata, na verdade, de possível aprofundamento de estudo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que teria considerado a viabilidade da implantação de projetos de corredores de BRT, além de transporte público de alta capacidade, tipo VLT (Veículo Leve sobre Trilhos ) ou similares para serem implantados nas próximas décadas. 

Educação humanizada

Durante a entrevista, Helder frisou por diversas vezes sua trajetória como professor da rede pública de ensino. Questionado sobre que iniciativas pretende implementar na educação capixaba, caso eleito, o parlamentar disse que apostará em modelo de ensino humanizado.

As pessoas estão se sentido doentes, pressionadas a atingir números e planilhas. Estão até com problema de saúde mental. Por isso, coloquei em meu plano de governo, após ouvir diversos professores, a política estadual de cuidado e de saúde mental

Helder Salomão (PT), candidato ao governo do ES

Ainda no recorte das propostas para a educação, Helder asseverou que terá na ampliação do ensino em tempo integral como uma das prioridades de sua gestão. Ele, no entanto, destaca que pretende implementar modelo diferente do que vigora atualmente no Estado.


Nós queremos um modelo que forme o profissional, mas que também forme a pessoa”, disse o petista, que ainda acrescentou ter propostas visando à ampliação do ensino profissional na rede pública estadual, por meio de parcerias com institutos federais, concluiu o parlamentar.

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