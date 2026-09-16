De uso de IA a novas unidades: as propostas dos candidatos ao governo do ES para saúde

A Gazeta analisou os planos de governo dos cinco concorrentes ao Palácio Anchieta. Alguns temas são convergentes, apesar de abordagens operacionais diferentes, como é o caso do uso de recursos tecnológicos, da descentralização do atendimento e da expansão de infraestrutura.





O prontuário eletrônico, por exemplo, está na pauta de Breno Barcelos (Missão), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB). Já o emedebista e Helder Salomão (PT) têm propostas com o uso de IA. O petista e Rafael Demuner (UP) visam projetos específicos para a população LGBTQIA+.





Todos os planos foram apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), junto ao registro de candidatura, e podem ser comparados na ferramenta abaixo: