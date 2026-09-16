Festival reúne Família Lima, congo e tradição italiana em Cariacica

O grupo Família Lima estará presente na 8ª edição Comunità Fest – Encontro das Diversidades Culturais, em Cariacica. O festival reúne gastronomia, música, apresentações culturais, artesanato e economia criativa. O evento acontece neste sábado (19) e domingo (20), no Matrix Music Hall, com o tema “Da tradição italiana ao encontro das diversidades culturais”.





A abertura acontece no sábado (19), às 19 horas. O público poderá acompanhar o show do Duo Brasità, seguido pela apresentação nacional da Família Lima. A noite segue com o Grupo Moxuara e se encerra em clima de carnaval com a apresentação da Escola de Samba União Jovem de Itacibá.





Já no domingo (20), as atividades começam pela manhã e destacam as manifestações populares. A programação inclui apresentações de capoeira, folia de reis, balé e grupo folclórico alemão, além do tradicional preparo do doce de banana, uma das atrações que resgatam os saberes e sabores transmitidos entre gerações.





Além disso, o evento conta com o espetáculo musical “O Fantasma do Congo”, que une música, teatro e elementos da cultura popular capixaba. A apresentação será realizada com a participação de um grupo de congo.





O festival se encerra com a Banda Riksom Maioli, levando ao público um repertório que celebra a cultura e a identidade das comunidades de origem italiana presentes no estado.