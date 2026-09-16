Festival reúne Família Lima, congo e tradição italiana em Cariacica

O grupo Família Lima estará presente na 8ª edição Comunità Fest – Encontro das Diversidades Culturais, em Cariacica. O festival reúne gastronomia, música, apresentações culturais, artesanato e economia criativa. O evento acontece neste sábado (19) e domingo (20), no Matrix Music Hall, com o tema “Da tradição italiana ao encontro das diversidades culturais”.
A abertura acontece no sábado (19), às 19 horas. O público poderá acompanhar o show do Duo Brasità, seguido pela apresentação nacional da Família Lima. A noite segue com o Grupo Moxuara e se encerra em clima de carnaval com a apresentação da Escola de Samba União Jovem de Itacibá.
Já no domingo (20), as atividades começam pela manhã e destacam as manifestações populares. A programação inclui apresentações de capoeira, folia de reis, balé e grupo folclórico alemão, além do tradicional preparo do doce de banana, uma das atrações que resgatam os saberes e sabores transmitidos entre gerações.
Além disso, o evento conta com o espetáculo musical “O Fantasma do Congo”, que une música, teatro e elementos da cultura popular capixaba. A apresentação será realizada com a participação de um grupo de congo.
O festival se encerra com a Banda Riksom Maioli, levando ao público um repertório que celebra a cultura e a identidade das comunidades de origem italiana presentes no estado.
Tradicionalmente preparada à base de arroz e feijão, a Virada atravessou gerações e ganhou espaço na mesa e na cultura das famílias de origem italiana no Estado. O momento será realizado no domingo, às 16 horas.
A receita, combina ingredientes, como feijão, arroz e temperos, em uma preparação que carrega a história dos imigrantes italianos e de seus descendentes. O prato será protagonista de um dos momentos mais aguardados da programação. A Virada da Minestra reforça a proposta de manter vivas as tradições que vieram com os imigrantes e que hoje fazem parte da história e da cultura do Espírito Santo.
Sábado (19)
18h – Abertura da Praça de Alimentação
Palco Principal
19h – Cerimônia de abertura com autoridades
20h – Duo Brasità
21h – Família Lima
23h – Grupo Moxuara
0h – Escola de Samba União Jovem de Itacibá
Domingo (20)
10h – Abertura da Praça de Alimentação
11h – Apresentação de Capoeira
11h30 – Folia de Reis
12h – Apresentação de Balé
12h – Preparação do tradicional Doce de Banana
12h30 – Grupo Alemão
14h – Espetáculo musical e cênico inédito “O Fantasma do Congo”
14h – Apresentação de Grupo de Congo
15h – Banda Riksom Maioli
Comunità Fest 2026 – Encontro das Diversidades Culturais
Data: neste sábado (19) e domingo (20)
Local: Matrix Music Hall
Cidade: Cariacica – ES