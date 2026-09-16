Seis concursos e seleções abertas com salário de mais de R$ 8 mil

Pelo menos seis concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo mais de 440 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar servidores efetivos e profissionais temporários em diversos órgãos do estado, com salários que podem passar de R$ 8 mil mensais.
A Prefeitura de Vitória vai contratar professores em designação temporária para atuar na educação especial. São 335 postos para atuar na educação básica. As inscrições podem ser feitas até 27 de setembro. O salário varia de R$ 3.281,63 a R$ 6.669,36.
A Prefeitura de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, lançou edital com 64 vagas para professores e pedagogos efetivos. A remuneração pode chegar a R$ 8.640,00, conforme a carga horária e a titularidade do candidato. As inscrições ficarão abertas de 21 de setembro a 7 de outubro.
Em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, o concurso público oferece 50 vagas para a Guarda Municipal, sendo 30 imediatas e 20 para o quadro de servidores efetivos em cadastro de reserva. O subsídio inicial é de R$ 3.763,26, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 750,00 e adicional por tempo de serviço. O candidato precisa ter ensino médio completo e idade entre 18 e 40 anos. As inscrições poderão ser feitas das 16h do dia 14 de setembro de 2026 até as 16h do dia 21 de outubro de 2026.
Também há vagas para o magistério na Prefeitura de Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. As oportunidades são para atuar em escolas de tempo integral da rede municipal de ensino. O salário é de R$ 5.857,00 para jornada de 40 horas semanais. O prazo para se inscrever vai até 21 de setembro.
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