Seis concursos e seleções abertas com salário de mais de R$ 8 mil

Pelo menos seis concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo mais de 440 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar servidores efetivos e profissionais temporários em diversos órgãos do estado, com salários que podem passar de R$ 8 mil mensais.





A Prefeitura de Vitória vai contratar professores em designação temporária para atuar na educação especial. São 335 postos para atuar na educação básica. As inscrições podem ser feitas até 27 de setembro. O salário varia de R$ 3.281,63 a R$ 6.669,36.





A Prefeitura de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, lançou edital com 64 vagas para professores e pedagogos efetivos. A remuneração pode chegar a R$ 8.640,00, conforme a carga horária e a titularidade do candidato. As inscrições ficarão abertas de 21 de setembro a 7 de outubro.