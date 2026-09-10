Prefeitura de Santa Maria de Jetibá abre concurso público com salário de R$ 3,7 mil

A Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, vai abrir concurso público com 50 vagas para a Guarda Municipal, sendo 30 imediatas e 20 chances para o quadro de servidores efetivos.





O subsídio inicial é de R$ 3.763,26, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 750,00 e adicional por tempo de serviço. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com escalas e plantões definidos conforme a necessidade do serviço.





O edital prevê a possibilidade de progressão de carreira e desempenho de funções de confiança, além de estabelecer a reserva de vagas para pessoas com deficiência (2), negras (5) e indígenas (1).