Prefeitura de Santa Maria de Jetibá abre concurso público com salário de R$ 3,7 mil

A Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, vai abrir concurso público com 50 vagas para a Guarda Municipal, sendo 30 imediatas e 20 chances para o quadro de servidores efetivos.
O subsídio inicial é de R$ 3.763,26, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 750,00 e adicional por tempo de serviço. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com escalas e plantões definidos conforme a necessidade do serviço.
O edital prevê a possibilidade de progressão de carreira e desempenho de funções de confiança, além de estabelecer a reserva de vagas para pessoas com deficiência (2), negras (5) e indígenas (1).
Para participar, é necessário ter ensino médio completo, idade entre 18 e 40 anos no primeiro dia das inscrições, altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres e Carteira Nacional de Habilitação válida no mínimo na categoria "AB", entre outros requisitos.
As inscrições poderão ser feitas das 16h do dia 14 de setembro de 2026 até as 16h do dia 21 de outubro de 2026, pelo site Instituto Consulplan, responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 150,00.
Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea, pessoas físicas isentas de apresentar a Declaração de Imposto de Renda, eleitores convocados pela Justiça Eleitoral do Espírito Santo, pessoas com deficiência, doadores de sangue e mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A solicitação do benefício deve ser feita entre 14 e 16 de setembro de 2026.
O concurso contará com nove etapas. A primeira fase terá prova objetiva, que será aplicada no dia 13 de dezembro de 2026. Os candidatos terão que responder a questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Noções de Direito Constitucional e Direitos Humanos, Noções de Direito Penal, Legislação de Trânsito e Legislação da Guarda.
Os participantes também serão submetidos a avaliação biopsicossocial, teste de aptidão física, avaliação médica com exames laboratoriais e complementares, exame toxicológico, avaliação psicológica, investigação social, avaliação de títulos e curso de formação.
A contratação será pelo regime estatutário. O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.
Leia Mais Sobre Concurso