Doadoras de leite materno terão isenção de taxa de inscrição em concursos no ES

Candidatas que comprovarem ser doadoras regulares de leite materno serão isentas do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos para o provimento de cargos, empregos ou funções públicas na administração direta e indireta do Estado do Espírito Santo. A Lei nº 12.928 foi publicada no Diário Oficial nesta terça-feira (1º).
A regra estabelece que as beneficiárias deverão comprovar a doação de, no mínimo, 250 ml de leite nos 12 meses anteriores à publicação do edital do certame.
Para obter o benefício, será necessária a apresentação de documento comprobatório emitido por banco de leite materno reconhecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
A legislação também prevê penalidades para quem prestar informação falsa com o intuito de usufruir da isenção.
Caso a falsidade seja constatada antes da homologação do resultado, a candidata terá a inscrição cancelada e será excluída do certame.
Se a informação incorreta for constatada após a homologação do resultado e antes da nomeação, a participante será excluída da lista de aprovados. Haverá ainda a declaração de nulidade do ato de nomeação se a falsidade for identificada após a sua publicação.
O edital de cada concurso deverá informar de forma clara sobre a isenção prevista na lei, bem como sobre as sanções aplicáveis em caso de irregularidades.
A legislação já está em vigor. Entretanto, a regra não se aplica aos concursos públicos cujos editais tenham sido publicados antes da promulgação da lei.
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