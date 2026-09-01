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Benefício

Doadoras de leite materno terão isenção de taxa de inscrição em concursos no ES

Legislação publicada no Diário Oficial do Estado determina como será a comprovação e as penalidades

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 11:33

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 set 2026 às 11:33
Imagem Edicase Brasil
Após a coleta, o leite materno deve ser mantido refrigerado akids.photo.graphy | Shutterstock

Candidatas que comprovarem ser doadoras regulares de leite materno serão isentas do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos para o provimento de cargos, empregos ou funções públicas na administração direta e indireta do Estado do Espírito Santo. A Lei nº 12.928 foi publicada no Diário Oficial nesta terça-feira (1º).


A regra estabelece que as beneficiárias deverão comprovar a doação de, no mínimo, 250 ml de leite nos 12 meses anteriores à publicação do edital do certame.


Para obter o benefício, será necessária a apresentação de documento comprobatório emitido por banco de leite materno reconhecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A legislação também prevê penalidades para quem prestar informação falsa com o intuito de usufruir da isenção.


Caso a falsidade seja constatada antes da homologação do resultado, a candidata terá a inscrição cancelada e será excluída do certame.


Se a informação incorreta for constatada após a homologação do resultado e antes da nomeação, a participante será excluída da lista de aprovados. Haverá ainda a declaração de nulidade do ato de nomeação se a falsidade for identificada após a sua publicação.

O edital de cada concurso deverá informar de forma clara sobre a isenção prevista na lei, bem como sobre as sanções aplicáveis em caso de irregularidades.


A legislação já está em vigor. Entretanto, a regra não se aplica aos concursos públicos cujos editais tenham sido publicados antes da promulgação da lei.

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