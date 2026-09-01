Doadoras de leite materno terão isenção de taxa de inscrição em concursos no ES

Candidatas que comprovarem ser doadoras regulares de leite materno serão isentas do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos para o provimento de cargos, empregos ou funções públicas na administração direta e indireta do Estado do Espírito Santo. A Lei nº 12.928 foi publicada no Diário Oficial nesta terça-feira (1º).





A regra estabelece que as beneficiárias deverão comprovar a doação de, no mínimo, 250 ml de leite nos 12 meses anteriores à publicação do edital do certame.





Para obter o benefício, será necessária a apresentação de documento comprobatório emitido por banco de leite materno reconhecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).