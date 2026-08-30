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206 editais

Conselho do ES, Irupi e Transpetro: 26 mil vagas em concursos e seleções

Há postos para juiz, professor, advogado, guarda municipal, policial civil, enfermeiro do trabalho, entre outras oportunidades

Publicado em 30 de Agosto de 2026 às 16:28

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 ago 2026 às 16:28
Transpetro
Transpetro tem vagas para trabalhar em terra e mar Divulgação/ Transpetro

Quem busca ingressar no serviço público encontra mais de 26 mil oportunidades distribuídas em 206 concursos públicos e processos seletivos por todo o país. Há postos efetivos e temporários destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 37 mil mensais.


As oportunidades visam a selecionar servidores para governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outras instituições.


O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) está com inscrições abertas para certame que preencherá uma vaga imediata e formará cadastro de reserva para o cargo de advogado. A jornada de trabalho é de 20 horas semanais, com remuneração de R$ 3.000,00, além de benefícios. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de outubro de 2026.

A Prefeitura de Irupi, na região do Caparaó, publicou edital de seleção temporária para o cargo de professor MAPB - Língua Portuguesa. A jornada semanal é de 25 horas, com remuneração de R$ 3.232,25. As inscrições vão até o dia 14 de setembro.


A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) lançou edital de processo seletivo simplificado para a contratação de professor não habilitado. A remuneração chega a R$ 4.025,00. O atendimento aos candidatos segue aberto até 2 de setembro.


A Transpetro divulgou quatro editais para concurso público com 281 vagas imediatas e 3.890 para formação de cadastro de reserva. As chances são para os quadros de Terra e Mar, com ganhos que podem chegar a R$ 15.000,00, dependendo do cargo. As inscrições podem ser feitas até 14 de setembro.

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) lançou dois editais para seleções temporárias. O primeiro destina vagas para o cargo de psicólogo, com salário de R$ 8.800,00 e inscrições de 4 a 18 de setembro. O segundo oferece postos para diversos cargos, com ganhos de até R$ 10.302,00. Para este último, os interessados poderão se inscrever de 16 de setembro a 16 de outubro.

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