Conselho do ES, Irupi e Transpetro: 26 mil vagas em concursos e seleções

Quem busca ingressar no serviço público encontra mais de 26 mil oportunidades distribuídas em 206 concursos públicos e processos seletivos por todo o país. Há postos efetivos e temporários destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 37 mil mensais.





As oportunidades visam a selecionar servidores para governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outras instituições.





O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) está com inscrições abertas para certame que preencherá uma vaga imediata e formará cadastro de reserva para o cargo de advogado. A jornada de trabalho é de 20 horas semanais, com remuneração de R$ 3.000,00, além de benefícios. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de outubro de 2026.