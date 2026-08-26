ES tem 10 concursos e processos seletivos com vagas efetivas e temporárias

Pelo menos 10 concursos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais temporários em diversos órgãos do estado, com salários que podem passar de R$ 4.400 mensais.
O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) está com inscrições abertas para concurso público com 30 vagas para o cargo de advogado, sendo uma para preenchimento imediato e 29 para formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 3.000,00, além de outros benefícios. As inscrições podem ser feitas até 5 de outubro.
A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) lançou edital de processo seletivo simplificado para a contratação de professor não habilitado. A remuneração chega a R$ 4.025,00. O atendimento ao candidato segue até 2 de setembro.
A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, no estado do Espírito Santo (Samu 192), anunciou um processo seletivo para a contratação de rádio-operador, com exigência de nível médio completo. O salário é de R$ 2.221,00, mais auxílio-alimentação de R$ 30 por plantão. A carga horária é de 30 horas semanais, em escala de plantão 12x60 (12 horas de trabalho por 60 de descanso),em turno diurno ou noturno. O atendimento aos candidatos ocorre até 27 de agosto.
A Prefeitura de Marataízes, no Sul do estado, está com inscrições abertas para o processo seletivo público que visa preencher 37 vagas de agente comunitário de saúde, cargo voltado a profissionais com ensino médio. O salário é de R$ 3.242,00, e o prazo para se inscrever vai até 27 de agosto.
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