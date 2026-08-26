ES tem 10 concursos e processos seletivos com vagas efetivas e temporárias

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) lançou edital de processo seletivo simplificado para a contratação de professor não habilitado. A remuneração chega a R$ 4.025,00. O atendimento ao candidato segue até 2 de setembro.





A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, no estado do Espírito Santo (Samu 192), anunciou um processo seletivo para a contratação de rádio-operador, com exigência de nível médio completo. O salário é de R$ 2.221,00, mais auxílio-alimentação de R$ 30 por plantão. A carga horária é de 30 horas semanais, em escala de plantão 12x60 (12 horas de trabalho por 60 de descanso),em turno diurno ou noturno. O atendimento aos candidatos ocorre até 27 de agosto.