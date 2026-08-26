Motorista fica ferido após carreta com gesso tombar na BR 101 em Itapemirim

O motorista de uma carreta ficou ferido após o veículo carregado com placas de gesso tombar na BR 101, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 22h de terça-feira (25), no km 407,9 da rodovia.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista ficou preso na cabine e o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate. Equipes da Ecovias Capixaba também estavam no local, além de um bombeiro que estava de folga e parou para ajudar no atendimento.





De acordo com os Bombeiros, foi necessário expandir o painel da carreta e cavar parte do barranco, pois o braço direito da vítima estava preso entre a estrutura e a cabine do veículo. O motorista estava consciente durante o resgate.





Ele foi retirado e encaminhado com ferimentos leves para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Uma das faixas da rodovia precisou ser interditada durante o atendimento da ocorrência.