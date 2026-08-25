Homem é preso após ameaçar matar companheira e filhos em Cariacica

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante por ameaçar a companheira, de 45, e os três filhos do casal, em Cariacica, na segunda-feira (24). Segundo a Polícia Civil, ele enviou áudios e mensagens à mulher falando que mataria toda a família. O nome dos envolvidos e do bairro onde o caso aconteceu não serão divulgados para preservar as vítimas.





Um celular que teria sido utilizado para o envio das mensagens foi apreendido. A vítima, por sua vez, foi encaminhada para atendimento pela rede de assistência, e foram solicitadas medidas protetivas de urgência.





Uma equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) foi até a residência após receber uma denúncia e encontrou a mulher com os três filhos, de 8, 10 e 12 anos. A vítima relatou aos policiais que recebia ameaças e ligações constantes do companheiro.





Segundo a Polícia Civil, a mulher também afirmou que era perseguida pelo homem e que ele fazia um cerco à residência. Durante buscas pela região, os policiais localizaram o suspeito e fizeram a abordagem. Ainda conforme a corporação, mesmo na presença dos agentes, ele voltou a ameaçar a companheira e fez acusações contra ela.





O homem foi levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de ameaça contra a família. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.