AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Fazia cerco à residência

Homem é preso após ameaçar matar companheira e filhos em Cariacica

Segundo a Polícia Civil, suspeito enviava áudios e mensagens com ameaças; vítima pediu medidas protetivas de urgência

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 16:16

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

25 ago 2026 às 16:16
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante por ameaçar a companheira, de 45, e os três filhos do casal, em Cariacica, na segunda-feira (24). Segundo a Polícia Civil, ele enviou áudios e mensagens à mulher falando que mataria toda a família. O nome dos envolvidos e do bairro onde o caso aconteceu não serão divulgados para preservar as vítimas.


Um celular que teria sido utilizado para o envio das mensagens foi apreendido. A vítima, por sua vez, foi encaminhada para atendimento pela rede de assistência, e foram solicitadas medidas protetivas de urgência.


Uma equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) foi até a residência após receber uma denúncia e encontrou a mulher com os três filhos, de 8, 10 e 12 anos. A vítima relatou aos policiais que recebia ameaças e ligações constantes do companheiro.


Segundo a Polícia Civil, a mulher também afirmou que era perseguida pelo homem e que ele fazia um cerco à residência. Durante buscas pela região, os policiais localizaram o suspeito e fizeram a abordagem. Ainda conforme a corporação, mesmo na presença dos agentes, ele voltou a ameaçar a companheira e fez acusações contra ela.


O homem foi levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de ameaça contra a família. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. 

Veja Também 

Imagem de destaque

PM anuncia ocupação do Complexo de Israel, no Rio, por tempo indeterminado

Caminhoneira tomba veículo após parar para evitar atropelamento em Cachoeiro

Caminhoneira tomba carreta após frear para evitar atropelamento em Cachoeiro

PCES e PMES apreendem arma, munições e R$ 19 mil em Piúma

Homem é preso em antiga pousada de Piúma com arma e munições

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Família Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Toner pads: entenda o que é e como usar o produto que virou tendência no skincare 
Imagem de destaque
Bouvier des Flandres: esse cão gigante e inteligente é o companheiro ideal para sua família
Megaigreja para 12 mil pessoas com fragrância exclusiva no ES: compare o complexo religioso com outros grandes templos do Brasil
Megaigreja no ES: compare o espaço com outros grandes templos do Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados