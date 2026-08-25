Caminhoneira tomba carreta após frear para evitar atropelamento em Cachoeiro

Uma caminhoneira de 45 anos ficou ferida após a carreta que conduzia tombar depois de uma freada brusca para evitar o atropelamento de um motociclista, na manhã desta terça-feira (25), na ES 488, conhecida como Rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.





O acidente aconteceu nas proximidades de uma empresa de mármore. Segundo a Polícia Militar, a motorista seguia no sentido BR 101 – Cachoeiro quando viu um motociclista cair na pista. Para não atingi-lo, ela fez uma manobra e parou a carreta, que estava carregada com um bloco de pedra.





A caminhoneira relatou aos policiais que, após a parada, o veículo começou a deslizar para o lado direito por causa da quantidade de barro na pista, proveniente das obras realizadas no trecho. A carreta acabou tombando às margens da rodovia. A pista não precisou ser interditada. Funcionários da empresa responsável pelas obras fizeram a sinalização do local e auxiliaram no controle do trânsito.





A motorista sofreu um corte no supercílio e escoriações pelo corpo. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O filho da caminhoneira também foi ao local para organizar a remoção do veículo.