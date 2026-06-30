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Trânsito

BR 262 é liberada em Ibatiba após 14 horas de interdição total

Publicado em

30 jun 2026 às 16:06
Trânsito na BR 262 foi liberado após 14h de interdição total em Ibatiba, no Caparaó do ES
Divulgação | Corpo de Bombeiros

O tráfego na BR 262 em Ibatiba, no Caparaó do Espírito Santo, foi liberado após mais de 14 horas de interdição total. O bloqueio começou na madrugada desta terça-feira (30), depois que um caminhão-tanque carregado com óleo de xisto tombou na rodovia.


O motorista ficou ferido e foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). A rodovia foi liberada por volta das 14h30, após a limpeza do óleo derramado.


Uma equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) acompanhou os trabalhos e ainda avalia se há riscos de contaminação na região. 

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Investigação

Corpo carbonizado é encontrado ao lado de moto em Ecoporanga

Publicado em 30/06/2026 às 16:28
Corpo carbonizado é encontrado ao lado de moto em Ecoporanga
Corpo carbonizado é encontrado ao lado de moto em Ecoporanga Leitor A Gazeta

Um corpo carbonizado foi encontrado ao lado de uma moto em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (30). A Polícia Militar foi acionada e informou que o cadáver estava em uma área de vegetação próxima a uma plantação de eucaliptos e a um canavial.


O caso será investigado pela Polícia Civil. Os restos mortais foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), onde serão realizados exames para identificar a vítima e apontar a causa da morte.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Estradas

Homem morre após perder o controle da moto e sofrer acidente em Vila Pavão

Publicado em 30/06/2026 às 10:04

Um homem identificado como Valdemiro Fernandes Guimarães, de 43 anos, morreu após sofrer um acidente de moto na zona rural de Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (29). De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima seguia no sentido distrito de Praça Rica para a sede da cidade quando, ao passar por uma curva, teria perdido o controle da motocicleta, colidido com uma cerca às margens da via e, em seguida, caído.


Quando os militares chegaram, Valdemiro já estava sem sinais vitais. A perícia da Polícia Científica foi acionada e, após os trabalhos no local, o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. A moto da vítima foi removida para um pátio, em Pinheiros, porque estava com o licenciamento em atraso.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Veja vídeo

Comemoração com fogos termina em incêndio de grandes proporções em Baixo Guandu

Publicado em 30/06/2026 às 09:20

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação rasteira e se alastrou rapidamente por uma fazenda particular em Baixo Guandu, na região Noroeste do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (29). Segundo o Corpo de Bombeiros, relatos de pessoas que estavam no local apontam que as chamas teriam começado após fogos de artifício disparados durante o jogo da seleção brasileira caírem dentro da propriedade.


Nos vídeos enviados à reportagem de A Gazeta, é possível ver as chamas consumindo a vegetação e ouvir o estalo do fogo se espalhando pelo mato (assista acima). De acordo com os bombeiros, o terreno íngreme e a ação do vento favoreceram a rápida propagação do fogo.


Antes da chegada da corporação, moradores e vizinhos utilizaram mangueiras para proteger as residências próximas e impedir que o fogo avançasse para outras propriedades. 


Devido ao difícil acesso ao foco do incêndio, os militares iniciaram o combate de forma manual, com mochilas costais de água e abafadores. Após encontrarem um acesso alternativo, conseguiram aproximar a viatura e utilizar a mangueira do caminhão para controlar e extinguir as chamas.

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O fornecimento de energia foi restabelecido na madrugada desta sexta-feira (19).

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em Praia Grande

Operação da Polícia Civil mira traficantes em Fundão; veja imagens

Publicado em 30/06/2026 às 07:53

Uma operação da Polícia Civil mobiliza cerca de 80 policiais civis na manhã desta terça-feira (30) para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra investigados por envolvimento com o tráfico de drogas em Praia Grande, distrito de Fundão.


Batizada de Operação Libertar, a ação é coordenada pela Delegacia de Polícia de Fundão. Até a publicação desta reportagem, nove pessoas haviam sido presas e um quilo de crack apreendido. 


"A operação era para 'libertar' o bairro Direção do tráfico de drogas faccionado. Os criminosos são integrantes do Comando Vermelho e se autointitulam Tropa da Finlândia. O objetivo hoje era realizar a prisão de 14 indivíduos, conseguimos encontrar nove. Continuaremos em busca de localizar os outros cinco indivíduos", disse o delegado Leandro Sperandio, da Delegacia de Fundão. 


As diligências seguem em andamento. A matéria será atualizada assim que novas informações forem divulgadas.

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
Estradas

BR 262 é totalmente interditada após tombamento de carreta em Ibatiba

Publicado em 30/06/2026 às 04:37
BR-262 é totalmente interditada após tombamento de carreta em Ibatiba
BR 262 foi totalmente interditada após tombamento de caminhão-tanque Crédito: Corpo de Bombeiros

ATUALIZAÇÃO: a rodovia foi liberada por volta das 14h30


A BR 262 ficou totalmente interditada na altura do km 150, em Ibatiba, na Região do Caparaó capixaba, após o tombamento de caminhão-tanque com combustível (óleo de Xisto) na madrugada desta terça-feira (30). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de meia-noite no ponto conhecido como Curva da Ferradura. 


De acordo com a PRF, o Corpo de Bombeiros foi acionado para a contenção do produto perigoso e desencarceramento do motorista. Ele sofreu lesões e foi socorrido para atendimento médico.


Às 9h45, a PRF informou que havia aproximadamente quatro quilômetros de congestionamento em ambos os sentidos da BR 262. Durante a interdição, a polícia orientou os motoristas a buscar rotas alternativas e programar a viagem para evitar transtornos.


Equipes da PRF, Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) atuaram no local para, além do socorro, avaliar os riscos ambientais e adotar medidas necessárias para a remoção do veículo e limpeza da pista.

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A Gazeta

/ [email protected]
A Gazeta
Colatina

Corpo é encontrado próximo a draga de extração de areia no Rio Doce

Publicado em 29/06/2026 às 18:57
Imagens da ocorrência mostram que corpo foi retirado do Rio Doce junto a uma draga de extração de areia.
Leitor A Gazeta

Um corpo de um homem foi encontrado no Rio Doce, em Colatina,no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (29). O cadáver estava próximo a uma draga utilizada para extração de areia. No fim do mês passado, outro corpo também foi encontrado próximo dos equipamentos.


A identidade da vítima e a causa da morte ainda são apuradas pela perícia da Polícia Científica, na Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Noroeste capixaba

Vazamento em hidrante é registrado durante ação dos Bombeiros em Colatina

Publicado em 29/06/2026 às 16:59
Vazamento foi provocado por irregularidade em hidrante no bairro Esplanada, em Colatina.
Vazamento foi provocado por irregularidade em hidrante no bairro Esplanada, em Colatina. Enzo Teixeira

Um vazamento em um hidrante foi registrado no bairro Esplanada, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (28). Segundo o Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear), o problema ocorreu no registro do equipamento, que era usado pelo Corpo de Bombeiros para abastecer uma viatura durante um atendimento.


A empresa informou que a equipe técnica solucionou o problema sem afetar o abastecimento de água da cidade. A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros, mas não houve retorno até a publicação.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Congestionamento

Trânsito intenso na Grande Vitória antes de Brasil x Japão

Publicado em 29/06/2026 às 13:00
Trânsito intenso em Vitória
Waze

Em dia de mais um jogo do Brasil na Copa do Mundo, o trânsito voltou a ficar intenso na Grande Vitória no início da tarde desta segunda-feira (29). A Seleção Brasileira enfrenta o Japão às 14h.


O trânsito começou a ficar mais lento por volta das 12h, horário em que o governo do Estado e prefeituras liberaram os servidores mais cedo por causa da partida.

.

As principais vias de Vitória apresentam lentidão, inclusive os acessos à Terceira Ponte para quem segue no sentido Vila Velha.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Em Linhares

Van capota e deixa oito feridos na BR 101 em Linhares

Publicado em 29/06/2026 às 09:46
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (29).
Van ficou capotada às margens da BR 101, no bairro Canivete, em Linhares Crédito: Divulgação | PRF

Oito pessoas ficaram feridas após uma van capotar no km 138 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, por volta das 6h15, desta segunda-feira (29), na altura do bairro Canivete. 


Segundo apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte, o motorista teria perdido o controle após problemas na barra de direção. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o condutor do veículo não sofreu ferimentos e ficou no local aguardando a chegada das equipes de socorro. O Corpo de Bombeiros chegou a realizar o desencarceramento de duas vítimas. 


De acordo com a Ecovias Capixaba, empresa responsável por administrar o trecho, oito pessoas foram encaminhadas ao hospital. O trânsito no local foi afetado e chegou a fluir em sistema "Pare e Siga", mas foi totalmente liberado em às 8h16.

Atualização

30/06/2026

A versão inicial do texto informava que o acidente deixou sete pessoas feridas, conforme informações da Ecovias Capixaba. No entanto, após a publicação, a concessionária modificou o número para oito. Título e texto foram atualizados.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Foragido

Homem procurado por estupro de vulnerável é preso em Piúma

Publicado em 29/06/2026 às 08:59

Um foragido da Justiça, que não teve a identidade revelada, foi preso pela Polícia Militar no último domingo (28) no bairro Céu Azul, em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo os militares, o homem de 28 anos possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. 


A prisão aconteceu durante um patrulhamento. O homem foi abordado e levado para a Delegacia Regional de Itapemirim e, em seguida, encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). Os detalhes do crime cometido não foram informados.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
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