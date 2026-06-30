BR 262 é liberada em Ibatiba após 14 horas de interdição total

O tráfego na BR 262 em Ibatiba, no Caparaó do Espírito Santo, foi liberado após mais de 14 horas de interdição total. O bloqueio começou na madrugada desta terça-feira (30), depois que um caminhão-tanque carregado com óleo de xisto tombou na rodovia.





O motorista ficou ferido e foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). A rodovia foi liberada por volta das 14h30, após a limpeza do óleo derramado.





Uma equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) acompanhou os trabalhos e ainda avalia se há riscos de contaminação na região.