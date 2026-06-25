Prefeituras no ES vão liberar servidores mais cedo na segunda (29) para jogo do Brasil

As prefeituras da Grande Vitória terão horários especiais de
funcionamento na próxima segunda-feira (29), quando a Seleção Brasileira entrará em campo, às 14 horas (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo. Enquanto Cariacica e Vitória
encerrarão o expediente ao meio-dia, Serra e Guarapari não terá atendimento
administrativo por causa do feriado municipal do dia de São Pedro.
Em Cariacica, o expediente administrativo será realizado das
8h às 12h. Segundo a prefeitura, os serviços essenciais e aqueles que funcionam
em regime de plantão seguirão normalmente, sem alterações.
Em Vitória, as repartições municipais também funcionarão das
8h às 12h. O horário especial não se aplica aos serviços que atuam em regime de
escala ou cujas atividades não podem ser interrompidas, como a Guarda Civil
Municipal, a Defesa Civil e o Restaurante Popular.
Na área da Saúde, os Prontos Atendimentos (PAs) de São Pedro e Praia do Suá e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e São Pedro funcionarão normalmente, com atendimento 24 horas. Os demais serviços da rede municipal de saúde atenderão das 7h às 12h.
Já na Serra não haverá expediente administrativo na segunda-feira (29). O município celebra o Dia de São Pedro, feriado municipal que manterá fechadas as repartições públicas. Apenas os serviços essenciais funcionarão normalmente.
A segunda-feira também será feriado municipal em Guarapari, que comemora o Dia de São Pedro, padroeiro da cidade. Com isso, não haverá expediente nas repartições administrativas do município.
A Prefeitura de Vila Velha foi procurada pela reportagem, mas não encaminhou resposta até a publicação desta matéria.
Governo e Judiciário também terão horário especial
Além das prefeituras, órgãos estaduais e do Judiciário também terão mudanças no funcionamento por causa da partida da Seleção Brasileira.
O governador Ricardo Ferraço (MDB) anunciou que as repartições do governo do Estado funcionarão até as 12h. Em publicação no X,
antigo Twitter, o governador afirmou que o Espírito Santo está "pronto,
organizado e preparado para o hexa".
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) também
definiu expediente das 7h às 12h nas unidades judiciais e administrativas. Já a
Justiça Federal decretou ponto facultativo para os servidores na segunda-feira
(29).
Apesar das alterações nos horários de funcionamento, os
serviços considerados essenciais, como atendimentos de urgência e emergência na
saúde, segurança pública e demais atividades em regime de plantão, permanecerão
funcionando normalmente, conforme as escalas de cada órgão.