Prefeituras no ES vão liberar servidores mais cedo na segunda (29) para jogo do Brasil

As prefeituras da Grande Vitória terão horários especiais de funcionamento na próxima segunda-feira (29), quando a Seleção Brasileira entrará em campo, às 14 horas (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo. Enquanto Cariacica e Vitória encerrarão o expediente ao meio-dia, Serra e Guarapari não terá atendimento administrativo por causa do feriado municipal do dia de São Pedro.





Em Cariacica, o expediente administrativo será realizado das 8h às 12h. Segundo a prefeitura, os serviços essenciais e aqueles que funcionam em regime de plantão seguirão normalmente, sem alterações.





Em Vitória, as repartições municipais também funcionarão das 8h às 12h. O horário especial não se aplica aos serviços que atuam em regime de escala ou cujas atividades não podem ser interrompidas, como a Guarda Civil Municipal, a Defesa Civil e o Restaurante Popular.





Na área da Saúde, os Prontos Atendimentos (PAs) de São Pedro e Praia do Suá e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e São Pedro funcionarão normalmente, com atendimento 24 horas. Os demais serviços da rede municipal de saúde atenderão das 7h às 12h.