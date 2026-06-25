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Copa do Mundo

Prefeituras no ES vão liberar servidores mais cedo na segunda (29) para jogo do Brasil

Cidades da Grande Vitória terão expediente reduzido e até feriado no dia da partida da Seleção Brasileira pela segunda fase

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 17:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2026 às 17:26
Vinicius Júnior em campo pelo Brasil na Copa do Mundo 2026
Vinicius Júnior comemora gol sobre a Escócia: Brasil vai voltar a jogar na segunda-feira (29) Paulo Souza

As prefeituras da Grande Vitória terão horários especiais de funcionamento na próxima segunda-feira (29), quando a Seleção Brasileira entrará em campo, às 14 horas (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo. Enquanto Cariacica e Vitória encerrarão o expediente ao meio-dia, Serra e Guarapari não terá atendimento administrativo por causa do feriado municipal do dia de São Pedro.


Em Cariacica, o expediente administrativo será realizado das 8h às 12h. Segundo a prefeitura, os serviços essenciais e aqueles que funcionam em regime de plantão seguirão normalmente, sem alterações.


Em Vitória, as repartições municipais também funcionarão das 8h às 12h. O horário especial não se aplica aos serviços que atuam em regime de escala ou cujas atividades não podem ser interrompidas, como a Guarda Civil Municipal, a Defesa Civil e o Restaurante Popular.


Na área da Saúde, os Prontos Atendimentos (PAs) de São Pedro e Praia do Suá e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e São Pedro funcionarão normalmente, com atendimento 24 horas. Os demais serviços da rede municipal de saúde atenderão das 7h às 12h.

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Jogo do Brasil muda horário de trabalho de servidores do ES na segunda-feira (29)

Já na Serra não haverá expediente administrativo na segunda-feira (29). O município celebra o Dia de São Pedro, feriado municipal que manterá fechadas as repartições públicas. Apenas os serviços essenciais funcionarão normalmente.


A segunda-feira também será feriado municipal em Guarapari, que comemora o Dia de São Pedro, padroeiro da cidade. Com isso, não haverá expediente nas repartições administrativas do município.


A Prefeitura de Vila Velha foi procurada pela reportagem, mas não encaminhou resposta até a publicação desta matéria.

Governo e Judiciário também terão horário especial

Além das prefeituras, órgãos estaduais e do Judiciário também terão mudanças no funcionamento por causa da partida da Seleção Brasileira.


O governador Ricardo Ferraço (MDB) anunciou que as repartições do governo do Estado funcionarão até as 12h. Em publicação no X, antigo Twitter, o governador afirmou que o Espírito Santo está "pronto, organizado e preparado para o hexa".


O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) também definiu expediente das 7h às 12h nas unidades judiciais e administrativas. Já a Justiça Federal decretou ponto facultativo para os servidores na segunda-feira (29).


Apesar das alterações nos horários de funcionamento, os serviços considerados essenciais, como atendimentos de urgência e emergência na saúde, segurança pública e demais atividades em regime de plantão, permanecerão funcionando normalmente, conforme as escalas de cada órgão.

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