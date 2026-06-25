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Copa do Mundo

Jogo do Brasil muda horário de trabalho de servidores do ES na segunda-feira (29)

Expediente será reduzido no governo do Estado e no Poder Judiciário; Seleção Brasileira entrará em campo pela segunda fase às 14h (de Brasília)

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 14:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2026 às 14:58
Palácio Anchieta
Palácio Anchieta: servidores vão trabalhar até meio-dia na segunda-feira (29).
 Ricardo Medeiros

A próxima segunda-feira (29), dia em que a Seleção Brasileira entrará em campo pela segunda fase da Copa do Mundo, terá horário especial de funcionamento em órgãos públicos do Espírito Santo. Como o jogo da equipe canarinho será às 14 horas (de Brasília), o governo do Estado e o Poder Judiciário estadual encerrarão o expediente ao meio-dia.


O anúncio foi feito pelo governador Ricardo Ferraço (MDB), em publicação em seu perfil na rede social X. Na mensagem, o governador informou que as repartições estaduais funcionarão até as 12h e convocou os capixabas a torcerem pela Seleção Brasileira.


"O ES tá pronto, organizado e preparado para o hexa", escreveu Ferraço. 

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Além do Executivo estadual, o Poder Judiciário também terá expediente reduzido. Conforme ato do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o funcionamento das unidades judiciais e administrativas ocorrerá das 7h às 12h na próxima segunda-feira (29).


Já a Justiça Federal não terá expediente na segunda-feira (29), quando foi decretado ponto facultativo para os servidores.


Apesar da redução do expediente em órgãos públicos, os serviços considerados essenciais, como atendimentos de urgência e emergência na saúde, segurança pública e demais atividades em regime de plantão, deverão funcionar normalmente, conforme as escalas de cada órgão.

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