Jogo do Brasil muda horário de trabalho de servidores do ES na segunda-feira (29)

A próxima segunda-feira (29), dia em que a Seleção Brasileira entrará em campo pela segunda fase da Copa do Mundo, terá horário especial de funcionamento em órgãos públicos do Espírito Santo. Como o jogo da equipe canarinho será às 14 horas (de Brasília), o governo do Estado e o Poder Judiciário estadual encerrarão o expediente ao meio-dia.





O anúncio foi feito pelo governador Ricardo Ferraço (MDB), em publicação em seu perfil na rede social X. Na mensagem, o governador informou que as repartições estaduais funcionarão até as 12h e convocou os capixabas a torcerem pela Seleção Brasileira.





"O ES tá pronto, organizado e preparado para o hexa", escreveu Ferraço.