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Seleção Brasileira

Bruno Guimarães brilha em novo sistema e lidera assistências na Copa

Titular de primeira hora com Carlo Ancelotti, o jogador do Newcastle deu duas assistências na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 14:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jun 2026 às 14:23
Bruno Guimarães, meio-campo do Brasil
Bruno Guimarães, meio-campo do Brasil Rafael Ribeiro / CBF

O meio-campista Bruno Guimarães é uma das caras da evolução da seleção brasileira na Copa do Mundo. Titular de primeira hora com Carlo Ancelotti, o jogador do Newcastle deu duas assistências na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, consolidando-se como destaque do novo esquema tático do time.

Mais livre para avançar no sistema com três meio-campistas, Guimarães ficou mais perto da área, e o resultado é que ele já lidera o ranking de assistências da Copa. Já são três passes para gol, os dois contra a Escócia, mais um para Vini contra Marrocos. O francês Michael Olise e o sueco Alexander Isak também somam três assistências, mas em duas partidas.

Após o duelo em Miami, o brasileiro falou sobre o seu momento na equipe e também o crescimento do time ao longo da fase de grupos.


"São três assistências em três jogos, mas isso não é o mais importante pra mim. Se a gente jogar bem, o time vai jogar bem. Se comparar com o primeiro jogo, nossa equipe evoluiu muito. Controlamos o jogo do início ao fim", disse em entrevista à TV Globo, na saída do campo.

Bruno Guimarães também reconheceu que foi favorecido pelo novo esquema tático, com três jogadores no meio-campo, ele, Casemiro e Paquetá, e elogiou a função de Matheus Cunha.


O meio-campista destacou a movimentação do time como um dos pontos que mais tem evoluído ao longo do torneio."A gente sabe que a gente tem muito talento, mas talento sem movimento não é nada. A gente tem que se movimentar. Não pode ficar parado no campo e a gente está se movimentando bem, estamos achando muito espaço", afirmou.


A seleção brasileira volta a jogar na segunda-feira, às 14h (horário de Brasília). O rival será o segundo colocado do Grupo F, Holanda, Japão e Suécia são as possibilidades. A definição acontecerá nesta quinta-feira às 20h.

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