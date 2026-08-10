Volta às aulas: a bebida também faz parte da lancheira e merece ser planejada

“Ao montar a lancheira, é comum que a maior parte da atenção esteja voltada para os alimentos sólidos. No entanto, a bebida que acompanha a refeição, seja água ou outra opção adequada ao contexto de uma alimentação equilibrada, também merece ser planejada de acordo com a rotina e as preferências da criança. Quando pensamos na lancheira como um todo, conseguimos fazer escolhas mais variadas e nutricionalmente complementares”, explica Dra. Priscila Maximino, nutricionista especializada em nutrição do bebê, da criança e do adolescente e pesquisadora do Instituto PENSI – Hospital Infantil Sabará, em São Paulo.