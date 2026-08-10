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Artista do ES integra primeiro Pavilhão Brasileiro da Bienal de Gwangju, na Coreia do Sul

Nathan Braga, de 31 anos, é o único capixaba no primeiro Pavilhão Brasileiro da mostra internacional de arte contemporânea, que reúne 35 artistas
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 13:01

Artista Nathan Braga
Artista Nathan Braga Fabíola Fraga

O artista visual Nathan Braga, de 31 anos, será o único representante do Espírito Santo no primeiro Pavilhão Brasileiro da Bienal de Gwangju, na Coreia do Sul. Ele integra a exposição Devorações do Amanhã – Brasil em rebento, que reúne 35 artistas brasileiros, com curadoria de Aldones Nino e Bruna Levi.


Criada em 1995, a Bienal de Gwangju é considerada uma das principais plataformas internacionais de arte contemporânea. Em sua 16ª edição, a mostra principal tem como tema You Must Change Your Life (“Você deve mudar sua vida”), inspirado em um verso do poeta Rainer Maria Rilke.


Para a exposição, Nathan apresenta uma nova configuração da instalação Frágil Silêncio, formada por móbiles de latão, vidro e cerâmica. O trabalho dá continuidade à pesquisa iniciada pelo artista na exposição bassa danza, realizada em 2024, no Paço Imperial, no Rio de Janeiro.

Obra "Os quartos assombrados por ele"
Obra "Os quartos assombrados por ele" Vicente de Mello

A obra investiga o silêncio e o equilíbrio. As peças ficam suspensas e podem ser movimentadas até mesmo pelo deslocamento de ar provocado pela presença dos visitantes.


“É como se a própria presença do outro devorasse aquele silêncio que existia antes”, explica o artista.


A pesquisa de Nathan é marcada pela experimentação de materiais e pela relação com a literatura. Antes de cursar Artes Visuais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), ele estudou Química, conhecimento que acabou incorporando ao processo criativo.

O ateliê também é um laboratório, um lugar onde a matéria é transformada


Formado também em licenciatura, com mestrado e doutorado em Arte e Cultura Contemporânea, Nathan concilia a produção artística com a educação e a gestão cultural. Já atuou na Bienal do Mercosul e foi diretor de Educação do Parque Cultural Casa do Governador. Atualmente, coordena o Programa Cultura do Sesc Espírito Santo.


O artista também possui obras nos acervos do Museu de Arte do Rio (MAR), do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS), do Museu Nacional de Belas Artes e do Museu de Arte Brasileira da FAAP.

Obra "Guarde um pedaço de mim"
Obra "Guarde um pedaço de mim" Nathan Braga

O convite para Gwangju partiu do curador Aldones Nino, com quem Nathan mantém uma relação profissional e de amizade desde 2018. Para ele, a participação representa a continuidade de uma trajetória construída nos últimos anos.


“Essa participação representa muito mais do que uma viagem. Ela consolida uma trajetória iniciada em 2018, atravessada pela pandemia e construída diariamente dentro do ateliê”, afirma.


A presença do artista na abertura da Bienal foi viabilizada por meio de edital da Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult).

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