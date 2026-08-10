Artista do ES integra primeiro Pavilhão Brasileiro da Bienal de Gwangju, na Coreia do Sul

O artista visual Nathan Braga, de 31 anos, será o único representante do Espírito Santo no primeiro Pavilhão Brasileiro da Bienal de Gwangju, na Coreia do Sul. Ele integra a exposição Devorações do Amanhã – Brasil em rebento, que reúne 35 artistas brasileiros, com curadoria de Aldones Nino e Bruna Levi.





Criada em 1995, a Bienal de Gwangju é considerada uma das principais plataformas internacionais de arte contemporânea. Em sua 16ª edição, a mostra principal tem como tema You Must Change Your Life (“Você deve mudar sua vida”), inspirado em um verso do poeta Rainer Maria Rilke.





Para a exposição, Nathan apresenta uma nova configuração da instalação Frágil Silêncio, formada por móbiles de latão, vidro e cerâmica. O trabalho dá continuidade à pesquisa iniciada pelo artista na exposição bassa danza, realizada em 2024, no Paço Imperial, no Rio de Janeiro.