Artistas capixabas prometem destacar a força da música do ES no festival Movimento Cidade 2026

Agosto chegou, e com ele, mais uma edição do Movimento Cidade, um dos maiores festivais do Espírito Santo. O evento acontece entre os dias 14 e 16 deste mês, na Prainha, em Vila Velha, e reúne exposições, curtas-metragens e muita música. Com um lineup de peso, o Mov 2026 traz nomes como Gaby Amarantos, Zeca Pagodinho e João Gomes.
E, como não poderia faltar em um festival genuinamente capixaba, os artistas confirmados do nosso Estado merecem um destaque à parte. Representando o Espírito Santo no Movimento Cidade 2026 estão Budah, Roberta de Razão, Fabriccio, Ury Vieira e Maré Tardia.
Entre rap, R&B, rock e música sinfônica, eles conversaram com o HZ e contaram suas expectativas para o final de semana do festival.
Um dos maiores nomes do rap nacional volta ao seu estado natal em 2026. Budah está confirmada para o sábado (15), e diferente de outras edições do festival que ela já participou, nesse ela vai estrear um show inédito para Vila Velha, o “Budah Convida”. E suas convidadas são suas amigas e artistas MC Luanna, Lourena e Duquesa, prometendo uma grande noite de rap para a Prainha.
A capixaba lançou seu novo álbum “Frequência Lunar” neste ano como um esquenta para seu show, contando na tracklist sua parceria com a Duq em “VIP (ninguém te conhece)”, que provavelmente vai ser apresentada pelas duas no festival.
Sobre voltar ao ES depois de um tempo sem se apresentar no estado, a rapper disse que está ansiosa está para cantar com o público que sempre a apoiou.
O Espírito Santo faz parte da minha essência, da forma como eu enxergo o mundo e da artista que me tornei. Minha família e raízes continuam aqui. Sempre que posso eu volto para matar a saudade. Toda vez que subo em um palco, também levo um pedacinho da minha terra comigo por aí
Budah Cantora e rapper
Budah também contou que está animada para dividir o palco com pessoas que ela admira pessoalmente e profissionalmente, e ainda apresentar um pouco da energia e da força do Espírito Santo para elas também.
E quem vai iniciar a programação musical esse ano é justamente uma capixaba. Roberta de Razão é uma artista multi-gênero, com som descrito pela própria como “punk brega psicolésbico”, e vai ser a primeira atração na sexta-feira (14), o primeiro dia do festival.
Sobre a responsabilidade de abrir a sequência de shows do Movimento Cidade 2026, a artista contou que está empolgada para se apresentar e ainda brincou que “ser a primeira é como ter caminhado o dia inteiro sob o sol e tomar o primeiro copo de cerveja gelada”.
Misturando em sua sonoridade rock, punk, eletrônico, brega, lambada e mais, a cantora é conhecida por músicas como “Luana", e também lançou em julho “Presa no Paraguai”, single que tem chances de estar presente em sua setlist. Em sua primeira apresentação no festival, a artista garantiu que o público pode ficar tranquilo porque essa mistura de sons vai resultar em uma experiência marcante.
Para quem ainda não me conhece, pode-se esperar do meu show no festival um eterno frenesi, com um som bem gorduroso e grave
Roberta de Razão Cantora
Outro nome que retorna ao Movimento Cidade é Fabriccio, e dessa vez de forma mais especial. O capixaba sobe aos palcos no dia 15, prometendo a quem for assisti-lo uma noite muito melódica, misturando R&B e MPB. Essa é a segunda vez que o artista se apresenta no festival, uma vez que ele foi um dos convidados especiais do Don L, atração da edição de 2024.
Agora como artista principal do lineup, ele conta que guarda com carinho sua participação no show do rapper, que ele tem como referência, e que está empolgado para mostrar ao público o que tem preparado para esse ano. Além disso, o fato de Fabriccio estar se aproximando dos 15 anos de carreira é outro motor para tornar sua apresentação no sábado mais especial para ele e para quem o ouve.
Por mais que o R&B continue não sendo muito consumido pelo público geral no Espírito Santo, os artistas capixabas que fazem o som melódico são reconhecidos na cena nacional por seus trabalhos de qualidade. E sobre representar o estilo no Mov Cidade, o cantor revela muito orgulho de ter feito sua carreira do gênero, e ainda o misturando com a música popular brasileira.
É muito importante a oportunidade de mostrar na prática a linguagem musical que venho desenvolvendo, fazendo um R&B que faz questão de fincar os pés nas influências brasileiras, e numa escrita que localiza o território capixaba como plano de fundo para contar minhas histórias em forma de som
Fabriccio Cantor
Mais um nome que vem ao festival para mostrar a força do ES é Ury Vieira. A artista também estará no dia de abertura do Movimento Cidade deste ano (14), o qual é o único que os fãs do festival e dos artistas podem acessar de forma gratuita. E com a oportunidade de cantar para todos os tipos de público, a cantora promete uma noite especial no seu maior show de sua carreira até agora, e com lançamento inédito de música.
Eu sou uma artista capixaba. O público consagrou quem sou hoje. Só estamos aqui por conta do nosso público que nos enchem de inspiração. Então estar presente no dia acessível é a cereja do bolo. Estarei lançando minha primeira música, mostrando ao público as várias camadas que existem na Ury
Ury Vieira Cantora
A cantora tem a sua trajetória marcada por uma união interessante de gêneros, o samba e a música sinfônica. Ury integra a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, e mesmo que a música sinfônica ainda não seja tão popular entre o público capixaba, a cantora garantiu que essa mistura vai estar presente em sua apresentação.
Ela descreve seu show como “muito ela”, usando instrumentos de sopro, percussão cadenciada que conversa com os sopros e voz, e esperando que o público goste do set formado por muitas harmonias e melodias que remetem a um concerto clássico e a um show popular.
Domingo é o dia que fecha a oitava edição, e a banda Maré Tardia vai ser a última atração capixaba a tocar. O grupo é natural de Vila Velha e formado por Gustavo (ou Gus) Lacerda, Bruno Lozório, Matheus Canni e Caio Mendonça (ou Vazo). Os meninos vão se apresentar pela segunda vez no Movimento Cidade, após a primeira participação em 2023. Eles são conhecidos por misturar surf punk com rock alternativo, o qual o estilo é amado no ES.
Sobre representar o rock que é tão popular no Espírito Santo, Gus comenta que é um prazer poder cantar o gênero em um festival tão diverso como o Movimento Cidade, compartilhando o rock com outras atrações no lineup como Marcelo D2 e Roberta de Razão. Além de sentir orgulho de seu estado, que trouxe nomes influentes para a cena nacional como Roberto Carlos e Dead Fish.
Gustavo revelou que a Maré Tardia preparou um show especial para o festival, contando com a direção artística de Levi Silva, que já trabalhou com o Andreas Kisser do Sepultura, e uma identidade visual nova para o telão “na uma pegada videoclipe e vinheta de MTV antiga”. Agora sobre fechar as atrações capixabas no Mov 2026, o vocalista espera poder mostrar o seu melhor para o público no maior show da banda.
A gente quer que o público saia de lá com a sensação de ter descoberto alguma coisa rara, com a música ainda na cabeça e com vontade de ver de novo. Se a gente conseguir plantar isso, já valeu, e acredito que o pessoal vai se surpreender, principalmente quem ainda não conhece
Gustavo Lacerda Guitarrista e vocalista do Maré Tardia
Além dos nomes do ES que compõem a programação, o Movimento Cidade 2026 também vai contar em apresentações inéditas de artistas nacionais para marcar a edição deste ano. Entre alguns dos destaques está Gaby Amarantos na sexta-feira, que chega à Prainha com o show baseado no seu álbum de sucesso "Rock Doido", trazendo o tecnobrega aos palcos do MOV.
No sábado, Urias traz ao Espírito Santo o repertório de "Carranca", álbum que marca uma nova estética e narrativa em sua carreira, e que tem o hit "Voz do Brasil". Já no encerramento do festival, Rachel Reis e Marina Sena se encontram em um espetáculo inédito, criado especialmente para o MOV, reunindo pela primeira vez as duas artistas em um mesmo palco. "Sai Para Ver o Mar" é a parceria de sucesso delas, que deve ser performado em Vila Velha.
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