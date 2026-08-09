Artistas capixabas prometem destacar a força da música do ES no festival Movimento Cidade 2026

Outro nome que retorna ao Movimento Cidade é Fabriccio, e dessa vez de forma mais especial. O capixaba sobe aos palcos no dia 15, prometendo a quem for assisti-lo uma noite muito melódica, misturando R&B e MPB. Essa é a segunda vez que o artista se apresenta no festival, uma vez que ele foi um dos convidados especiais do Don L, atração da edição de 2024.





Agora como artista principal do lineup, ele conta que guarda com carinho sua participação no show do rapper, que ele tem como referência, e que está empolgado para mostrar ao público o que tem preparado para esse ano. Além disso, o fato de Fabriccio estar se aproximando dos 15 anos de carreira é outro motor para tornar sua apresentação no sábado mais especial para ele e para quem o ouve.





Por mais que o R&B continue não sendo muito consumido pelo público geral no Espírito Santo, os artistas capixabas que fazem o som melódico são reconhecidos na cena nacional por seus trabalhos de qualidade. E sobre representar o estilo no Mov Cidade, o cantor revela muito orgulho de ter feito sua carreira do gênero, e ainda o misturando com a música popular brasileira.