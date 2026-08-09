Carro bate em poste e pega fogo na BR 259, em Baixo Guandu

Um carro ficou com a lataria destruída após bater em um poste e pegar fogo na BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste domingo (9). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após a colisão, o veículo começou a pegar fogo. A corporação não informou se o motorista ficou ferido.





Nas imagens registradas por leitores de A Gazeta, é possível ver um poste caído sobre o veículo, às margens da rodovia. A vegetação ao redor também foi atingida pelas chamas.





Segundo a PRF, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar o incêndio. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com os militares e aguarda retorno.