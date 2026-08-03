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Movimento Cidade

Emicida homenageia Racionais MC's em show inédito no Espírito Santo

Emicida leva ao Festival Movimento Cidade, em Vila Velha, a turnê “Emicida Racional MCMV Tuor” em homenagem ao legado dos Racionais MC's
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 10:05

Emicida chega ao Espírito Santo com a turnê "Emicida Racional MCMV Tuor"
Emicida chega ao Espírito Santo com a turnê "Emicida Racional MCMV Tuor" Walter Firmo

O rapper Emicida traz ao Parque da Prainha, em Vila Velha, a turnê Emicida Racional MCMV Tour, um projeto que homenageia a trajetória e a influência dos Racionais MC's, grupo que ajudou a transformar o rap brasileiro e inspirou diferentes gerações de artistas, incluindo o próprio Emicida. A apresentação acontece no dia 15 de agosto, dentro da programação do Festival Movimento Cidade.


No palco, o artista aprofunda a proposta do álbum Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores (2025), criado como uma reverência à obra dos Racionais. Agora, essa homenagem ganha uma nova dimensão ao vivo, em um espetáculo pensado para proporcionar uma experiência única, construída de fã para fã.


Segundo Emicida, a turnê representa uma nova forma de enxergar o rap — ou, como ele define, o "rep", substituindo o "A" pelo "E" em referência à expressão "ritmo e poesia". A proposta é levar ao palco a mesma intensidade e sensibilidade vividas durante a gravação do disco.


"O que vivenciamos no estúdio foi transcendental. As gravações são uma experiência intimista, para poucos e, justamente por isso, permitem tanta sensibilidade. O que pretendemos fazer com esse espetáculo é levar ao palco esse mesmo nível de emoção. Queremos que essa equação seja um parâmetro para alcançar o máximo que um MC pode ser no palco e elevar isso ao quadrado", afirma o rapper.


Na mesma noite, Emicida divide o palco com Zeca Pagodinho, Urias, Fabriccio, O Kannalha e o projeto inédito Budah Convida, no qual a cantora capixaba recebe Duquesa, MC Luanna e Lourena.

Serviço

Emicida Racional MCMV Tuor - Movimento Cidade

Data: sábado (15 de agosto)

Local: Parque da Prainha, Vila Velha

Ingressos: à venda pelo Sympla, a partir de R$107,50.

Line-up sábado: Zeca Pagodinho,Fabriccio, O Kannalha, Budah convida Duquesa, MC Luanna e Lourena, Urias e Emicida.

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