Emicida homenageia Racionais MC's em show inédito no Espírito Santo

O rapper Emicida traz ao Parque da Prainha, em Vila Velha, a turnê Emicida Racional MCMV Tour, um projeto que homenageia a trajetória e a influência dos Racionais MC's, grupo que ajudou a transformar o rap brasileiro e inspirou diferentes gerações de artistas, incluindo o próprio Emicida. A apresentação acontece no dia 15 de agosto, dentro da programação do Festival Movimento Cidade.





No palco, o artista aprofunda a proposta do álbum Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores (2025), criado como uma reverência à obra dos Racionais. Agora, essa homenagem ganha uma nova dimensão ao vivo, em um espetáculo pensado para proporcionar uma experiência única, construída de fã para fã.





Segundo Emicida, a turnê representa uma nova forma de enxergar o rap — ou, como ele define, o "rep", substituindo o "A" pelo "E" em referência à expressão "ritmo e poesia". A proposta é levar ao palco a mesma intensidade e sensibilidade vividas durante a gravação do disco.





"O que vivenciamos no estúdio foi transcendental. As gravações são uma experiência intimista, para poucos e, justamente por isso, permitem tanta sensibilidade. O que pretendemos fazer com esse espetáculo é levar ao palco esse mesmo nível de emoção. Queremos que essa equação seja um parâmetro para alcançar o máximo que um MC pode ser no palco e elevar isso ao quadrado", afirma o rapper.





Na mesma noite, Emicida divide o palco com Zeca Pagodinho, Urias, Fabriccio, O Kannalha e o projeto inédito Budah Convida, no qual a cantora capixaba recebe Duquesa, MC Luanna e Lourena.