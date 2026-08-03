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Prevenção

Saúde vascular após os 40 anos: veja os sinais que não devem ser ignorados

Hipertensão, diabetes, colesterol alto e sedentarismo aumentam o risco de doenças vasculares; especialistas alertam para sintomas que exigem avaliação médica

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 11:34

Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 

03 ago 2026 às 11:34
Saúde vascular após os 40 anos: veja os sinais que não devem ser ignorados
Saúde vascular após os 40 anos: veja os sinais que não devem ser ignorados New Africa / Shutterstock

Chegar aos 40 anos costuma marcar uma fase em que os cuidados com a saúde precisam se intensificar. Entre eles, a atenção à circulação sanguínea ganha importância, já que fatores como hipertensão, diabetes, colesterol elevado, sedentarismo e histórico familiar de doenças cardiovasculares passam a aumentar o risco de doenças vasculares.


Segundo especialistas, o envelhecimento provoca mudanças naturais nas artérias e veias, favorecendo o surgimento de problemas que, muitas vezes, evoluem de forma silenciosa. Além disso, alterações na pressão arterial, nos níveis de glicose e no colesterol podem aparecer sem causar sintomas nas fases iniciais.


"A hipertensão, o diabetes e o colesterol alto nem sempre provocam sintomas no início. Por isso, o acompanhamento dos exames e dos hábitos de vida passa a ter um papel ainda mais importante", explica a angiologista Fanilda Barros.

Menopausa exige atenção redobrada

Nas mulheres, a menopausa representa outro período que merece acompanhamento. A redução dos níveis de estrogênio pode favorecer alterações na pressão arterial, no colesterol e na distribuição da gordura corporal, fatores que também interferem na saúde cardiovascular.

Menopausa exige atenção redobrada
Menopausa exige atenção redobrada Elen Nika / shutterstock

De acordo com a especialista, essa fase deve ser avaliada de forma individual, considerando o histórico clínico, os fatores de risco e os sintomas apresentados por cada paciente.

Trombose pode surgir com mais frequência

Outra condição que merece atenção é a trombose venosa profunda (TVP), caracterizada pela formação de um coágulo em uma veia profunda, geralmente nas pernas.


Dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) mostram que a incidência da doença aumenta com o avanço da idade. Além dos 40 anos, fatores como cirurgias, longos períodos de imobilidade, obesidade, câncer, uso de alguns medicamentos e histórico pessoal ou familiar de trombose também elevam o risco.


Dor e inchaço que surgem de forma repentina, principalmente em apenas uma das pernas, estão entre os principais sinais de alerta e exigem avaliação médica imediata.

Trombose pode surgir com mais frequência
Trombose pode surgir com mais frequência Evgeniy Kalinovskiy / Shutterstock
Nem toda dor faz parte do envelhecimento

Sensação frequente de peso nas pernas, inchaço nos tornozelos, dor ao caminhar e o aparecimento ou agravamento de varizes são queixas comuns, mas não devem ser encaradas como uma consequência natural da idade.

A idade pode estar relacionada ao surgimento de algumas condições, mas não deve ser usada para justificar qualquer sintoma. Quando esses sinais persistem ou pioram, é importante investigar

Samira Meneguelli, cirurgiã vascular

Entre os problemas mais frequentes está a insuficiência venosa crônica, que dificulta o retorno do sangue ao coração e pode causar sensação de peso, inchaço e varizes. Outro exemplo é a aterosclerose, doença provocada pelo acúmulo de placas de gordura nas artérias, que aumenta o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

Como proteger a circulação

A prevenção passa principalmente pelo controle dos fatores de risco e pela adoção de hábitos saudáveis. Praticar atividade física regularmente, evitar longos períodos sentado, controlar a pressão arterial, a glicemia e o colesterol, além de não fumar, estão entre as principais recomendações.


A musculatura da panturrilha também desempenha um papel importante no retorno do sangue das pernas ao coração. Por isso, caminhar e movimentar as pernas ao longo do dia ajudam a estimular a circulação.

A prevenção passa principalmente pelo controle dos fatores de risco e pela adoção de hábitos saudáveis.
A prevenção passa principalmente pelo controle dos fatores de risco e pela adoção de hábitos saudáveis. Pressmaster / Shutterstock

"Não é preciso esperar surgir um problema para começar a cuidar da saúde vascular. Pequenas mudanças, como levantar-se durante o expediente, caminhar mais e manter uma rotina de exercícios físicos compatível com a condição de cada pessoa, fazem diferença", orienta Samira Meneguelli.


A especialista também alerta que medidas como o uso de meias de compressão devem ser adotadas apenas após avaliação médica, já que nem todos os pacientes apresentam indicação para esse tipo de tratamento.


De forma geral, especialistas recomendam que pessoas acima dos 40 anos mantenham acompanhamento regular dos fatores de risco cardiovasculares e procurem atendimento sempre que surgirem sintomas persistentes ou repentinos, especialmente dor e inchaço em apenas uma das pernas, que podem indicar uma condição vascular que necessita de avaliação rápida.

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