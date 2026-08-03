Saúde vascular após os 40 anos: veja os sinais que não devem ser ignorados

Chegar aos 40 anos costuma marcar uma fase em que os cuidados com a saúde precisam se intensificar. Entre eles, a atenção à circulação sanguínea ganha importância, já que fatores como hipertensão, diabetes, colesterol elevado, sedentarismo e histórico familiar de doenças cardiovasculares passam a aumentar o risco de doenças vasculares.





Segundo especialistas, o envelhecimento provoca mudanças naturais nas artérias e veias, favorecendo o surgimento de problemas que, muitas vezes, evoluem de forma silenciosa. Além disso, alterações na pressão arterial, nos níveis de glicose e no colesterol podem aparecer sem causar sintomas nas fases iniciais.





"A hipertensão, o diabetes e o colesterol alto nem sempre provocam sintomas no início. Por isso, o acompanhamento dos exames e dos hábitos de vida passa a ter um papel ainda mais importante", explica a angiologista Fanilda Barros.