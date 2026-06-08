Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Marina Sena e Rachel Reis completam atrações do Movimento Cidade 2026
Shows

Marina Sena e Rachel Reis completam atrações do Movimento Cidade 2026

Festival acontece entre os dias 14 e 16 de agosto, reunindo mais de 15 atrações musicais e 20 horas de programação
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 18:01

Rachel Reis e Marina Sena fecham line-up do Movimento Cidade 2026.
Rachel Reis e Marina Sena fecham line-up do Movimento Cidade 2026. Isa Arruda e reprodução Instagram @amarinasena

O Festival Movimento Cidade anunciou as últimas atrações de edição de 2026. As cantoras Rachel Reis e Marina Sena completam o line-up do evento, que acontece entre os dias 14 e 16 de agosto, na Prainha, em Vila Velha. As artistas se apresentam juntas no domingo (16), em um encontro que marca o encerramento da programação musical do festival.


Com mais de 15 atrações confirmadas e cerca de 20 horas de atividades, o Movimento Cidade aposta em uma programação que reúne diferentes gêneros musicais e linguagens artísticas. Segundo a organização, a expectativa é ampliar o alcance do evento após reunir aproximadamente 100 mil pessoas na edição de 2025.


Rachel Reis sobe ao palco principal com participação especial de Marina Sena. As duas dividem a faixa "Saí para ver o mar", lançada recentemente e que conquistou espaço nas plataformas digitais ao misturar elementos do pop, da MPB e de sonoridades tropicais.


Para a sócia-diretora do Movimento Cidade, Luísa Costa, a participação fecha com chave de ouro o evento deste ano.

O Movimento Cidade vem reunindo artistas de grande relevância no cenário nacional, que movimentam os principais festivais do país hoje, e isso também reforça a importância do Espírito Santo nesse circuito cultural brasileiro

Luísa Costa, sócia-diretora do Movimento Cidade

Festival Movimento Cidade
Festival Movimento Cidade vans bumbeers/Divulgação

Programação

A abertura do festival acontece na sexta-feira (14), com entrada gratuita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Nesse dia, se apresentam Gaby Amarantos, Ajuliacosta, Ury Vieira e Roberta de Razão.


No sábado (15), o público poderá conferir shows de Emicida, Zeca Pagodinho, Urias, Budah com o projeto "Budah Convida", além de Fabriccio e O Kannalha.


Já o domingo (16) terá apresentações de João Gomes, Marcelo D2, Maré Tardia e o encontro entre Rachel Reis e Marina Sena.


Neste ano, o festival adota o tema "Cidade são pessoas" e passa a contar com um novo formato, com dois dias de programação paga e um dia gratuito. A mudança, segundo os organizadores, busca garantir a sustentabilidade do evento diante da redução de patrocínios.


Os ingressos para os dias 15 e 16 já estão à venda. No dia 14, o acesso será liberado mediante a entrega de alimento não perecível, ação que integra a campanha social do festival, responsável por arrecadar mais de 80 toneladas de alimentos desde 2022.

Veja Também 

Renato Albani renúne 15 mil pessoas em show no Kleber Andrade

Renato Albani leva 15 mil pessoas ao Kleber Andrade em noite histórica para o humor capixaba

Shakira

Show de Shakira na abertura da Copa entra em alerta após ameaça de tempestade no México

I Festival de Teatro Cego

Primeiro Festival de Teatro Cego chega a Vitória com sessões gratuitas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Show Música Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo Lula quer evitar desgaste com fila do INSS e prevê zerar pedidos represados
Rede de gás canalizado da ES Gás
ES Gás alcança marca de 100 mil consumidores e acelera expansão
Senador Flávio Bolsonaro
Em evento com empresárias, Flávio Bolsonaro diz que Lula parece 'chefe do PCC'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados