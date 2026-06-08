Marina Sena e Rachel Reis completam atrações do Movimento Cidade 2026

O Festival Movimento Cidade anunciou as últimas atrações de edição de 2026. As cantoras Rachel Reis e Marina Sena completam o line-up do evento, que acontece entre os dias 14 e 16 de agosto, na Prainha, em Vila Velha. As artistas se apresentam juntas no domingo (16), em um encontro que marca o encerramento da programação musical do festival.





Com mais de 15 atrações confirmadas e cerca de 20 horas de atividades, o Movimento Cidade aposta em uma programação que reúne diferentes gêneros musicais e linguagens artísticas. Segundo a organização, a expectativa é ampliar o alcance do evento após reunir aproximadamente 100 mil pessoas na edição de 2025.





Rachel Reis sobe ao palco principal com participação especial de Marina Sena. As duas dividem a faixa "Saí para ver o mar", lançada recentemente e que conquistou espaço nas plataformas digitais ao misturar elementos do pop, da MPB e de sonoridades tropicais.





Para a sócia-diretora do Movimento Cidade, Luísa Costa, a participação fecha com chave de ouro o evento deste ano.