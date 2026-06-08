Marina Sena e Rachel Reis completam atrações do Movimento Cidade 2026

O Festival Movimento Cidade anunciou as últimas atrações de edição de 2026. As cantoras Rachel Reis e Marina Sena completam o line-up do evento, que acontece entre os dias 14 e 16 de agosto, na Prainha, em Vila Velha. As artistas se apresentam juntas no domingo (16), em um encontro que marca o encerramento da programação musical do festival.
Com mais de 15 atrações confirmadas e cerca de 20 horas de atividades, o Movimento Cidade aposta em uma programação que reúne diferentes gêneros musicais e linguagens artísticas. Segundo a organização, a expectativa é ampliar o alcance do evento após reunir aproximadamente 100 mil pessoas na edição de 2025.
Rachel Reis sobe ao palco principal com participação especial de Marina Sena. As duas dividem a faixa "Saí para ver o mar", lançada recentemente e que conquistou espaço nas plataformas digitais ao misturar elementos do pop, da MPB e de sonoridades tropicais.
Para a sócia-diretora do Movimento Cidade, Luísa Costa, a participação fecha com chave de ouro o evento deste ano.
O Movimento Cidade vem reunindo artistas de grande relevância no cenário nacional, que movimentam os principais festivais do país hoje, e isso também reforça a importância do Espírito Santo nesse circuito cultural brasileiro
Luísa Costa, sócia-diretora do Movimento Cidade
Programação
A abertura do festival acontece na sexta-feira (14), com entrada gratuita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Nesse dia, se apresentam Gaby Amarantos, Ajuliacosta, Ury Vieira e Roberta de Razão.
No sábado (15), o público poderá conferir shows de Emicida, Zeca Pagodinho, Urias, Budah com o projeto "Budah Convida", além de Fabriccio e O Kannalha.
Já o domingo (16) terá apresentações de João Gomes, Marcelo D2, Maré Tardia e o encontro entre Rachel Reis e Marina Sena.
Neste ano, o festival adota o tema "Cidade são pessoas" e passa a contar com um novo formato, com dois dias de programação paga e um dia gratuito. A mudança, segundo os organizadores, busca garantir a sustentabilidade do evento diante da redução de patrocínios.
Os ingressos para os dias 15 e 16 já estão à venda. No dia 14, o acesso será liberado mediante a entrega de alimento não perecível, ação que integra a campanha social do festival, responsável por arrecadar mais de 80 toneladas de alimentos desde 2022.