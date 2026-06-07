Primeiro Festival de Teatro Cego chega a Vitória com sessões gratuitas

O Theatro Carlos Gomes recebe, entre os dias 10 e 14 de junho, a primeira edição do Festival de Teatro Cego, evento que propõe uma experiência pouco comum ao público: assistir a espetáculos completamente no escuro. Ao longo de cinco dias, serão realizadas seis apresentações gratuitas de três peças diferentes, todas encenadas sem qualquer estímulo visual.





A proposta é fazer com que os espectadores acompanhem a narrativa utilizando outros sentidos, como audição, olfato, tato e até paladar. Sons, vozes, aromas e sensações táteis ajudam a construir os cenários e a conduzir as histórias, transformando a imaginação em elemento central da experiência.





O festival chega a Vitória após temporadas no Rio de Janeiro e em Aracaju e segue, posteriormente, para Recife. As peças selecionadas para a programação são Acorda, Amor!, O Grande Viúvo e Clarear, todas escritas e dirigidas pelo dramaturgo Paulo Palado.