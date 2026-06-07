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Teatro

Primeiro Festival de Teatro Cego chega a Vitória com sessões gratuitas

Espetáculos convidam o público a ficar no escuro e acompanhar as histórias por meio de sons, aromas, texturas e sensações
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 07 de Junho de 2026 às 12:00

I Festival de Teatro Cego
I Festival de Teatro Cego Yasmin Dib

O Theatro Carlos Gomes recebe, entre os dias 10 e 14 de junho, a primeira edição do Festival de Teatro Cego, evento que propõe uma experiência pouco comum ao público: assistir a espetáculos completamente no escuro. Ao longo de cinco dias, serão realizadas seis apresentações gratuitas de três peças diferentes, todas encenadas sem qualquer estímulo visual.

A proposta é fazer com que os espectadores acompanhem a narrativa utilizando outros sentidos, como audição, olfato, tato e até paladar. Sons, vozes, aromas e sensações táteis ajudam a construir os cenários e a conduzir as histórias, transformando a imaginação em elemento central da experiência.

O festival chega a Vitória após temporadas no Rio de Janeiro e em Aracaju e segue, posteriormente, para Recife. As peças selecionadas para a programação são Acorda, Amor!, O Grande Viúvo e Clarear, todas escritas e dirigidas pelo dramaturgo Paulo Palado.

Teatro para além da visão

I Festival de Teatro Cego
I Festival de Teatro Cego Yasmin Dib

Diferentemente de uma montagem tradicional, no Teatro Cego o cenário não é visto pelo público. Ele é construído mentalmente a partir dos estímulos recebidos durante a apresentação. Sons surgem de diferentes pontos da sala, cheiros ajudam a criar ambientes e a movimentação dos atores contribui para que cada espectador forme sua própria imagem da cena.

Outro aspecto que chama atenção é a composição do elenco, formado por atores cegos, atores com baixa visão e atores videntes. Segundo Paulo Palado, o formato amplia as possibilidades de expressão artística e também promove reflexões sobre acessibilidade e inclusão.

Fazer uma peça no escuro nos permite trabalhar com códigos muito profundos, possibilita ao ator outras formas de se expressar, e abre um campo de trabalho para pessoas que não enxergam. Além disso, o teatro torna-se campo para acessibilidade, onde o público pode exercitar a empatia e se sentir no lugar de quem não enxerga

Paulo Palado, diretor

Reconhecimento internacional

O trabalho desenvolvido pela Companhia Teatro Cego vem ganhando destaque dentro e fora do Brasil. Em 2025, o grupo participou do Edinburgh Festival Fringe, considerado o maior festival de artes do mundo, realizado em Edimburgo, na Escócia. 


A companhia foi indicada nas categorias de Melhor Espetáculo de Neurodiversidade e Melhor Experiência em Espetáculo, além de receber atenção da imprensa britânica.

Programação

Peça: Acorda, Amor!
Data: 10 e 11 de junho, às 20h
Classificação: 14 anos

Ambientada nos anos 1970, durante a ditadura militar, a peça acompanha quatro jovens envolvidos na resistência ao regime enquanto vivem conflitos amorosos e políticos. A trilha sonora é inspirada na obra de Chico Buarque.


Peça: O Grande Viúvo
Data:12 de junho, às 20h, e 13 de junho, às 16h
Classificação: 12 anos

Inspirado em um conto de Nelson Rodrigues, o espetáculo acompanha um homem que, após perder a esposa, decide anunciar à família que deseja morrer para reencontrá-la.


Peça: Clarear
Data: 14 de junho, às 16h e às 18h
Classificação: 10 anos

A trama acompanha uma diarista e sua patroa durante o tratamento de câncer e aborda temas como amizade, empatia, autoestima e superação.

Serviço

I Festival de Teatro Cego

Local: Theatro Carlos Gomes
Endereço: Rua Barão de Itapemirim, 232, Centro, Vitória

Entrada: gratuita. Os portões abrem uma hora antes de cada sessão, sujeitos à lotação.

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