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Copa do Mundo

Show de Shakira na abertura da Copa entra em alerta após ameaça de tempestade no México

Apresentação precede a partida entre México e África do Sul

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 12:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jun 2026 às 12:13
Shakira
Juan Mabromata/AFP/07-03-2025
A poucos dias do início da Copa do Mundo de 2026, uma preocupação inesperada começou a movimentar a organização do torneio. O espetáculo de abertura, que terá Shakira como uma das atrações principais, pode enfrentar dificuldades por causa das condições climáticas previstas para a Cidade do México, sede da partida inaugural da competição.
Além do aguardado confronto entre México e África do Sul, marcado para abrir oficialmente o Mundial, a programação inclui uma cerimônia especial com apresentações musicais. De acordo com o jornal português A Bola, a previsão de fortes chuvas e tempestades passou a acender um sinal de alerta entre organizadores e autoridades locais.
Serviços meteorológicos do país emitiram um alerta para a capital mexicana diante da possibilidade de chuvas intensas acompanhadas por tempestades ao longo do dia do evento.
O show de Shakira é um dos momentos mais aguardados da cerimônia. A cantora, que também participa da música oficial desta edição da Copa ao lado de Burna Boy, deve subir ao palco pouco antes do início da partida.
Até o momento, nenhuma alteração oficial foi anunciada. A programação segue mantida, mas equipes responsáveis pela operação do torneio acompanham a situação climática e trabalham com protocolos específicos para eventos extremos.
Ainda segundo o jornal, as medidas incluem procedimentos voltados para casos de tempestades severas, incidência de raios e situações que possam comprometer a segurança do público, atletas e equipes técnicas.

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