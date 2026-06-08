Renato Albani leva 15 mil pessoas ao Kleber Andrade em noite histórica para o humor capixaba

Uma noite histórica em Cariacica. O humorista capixaba Renato Albani alcançou um feito inédito para a comédia no Estado ao reunir 15 mil pessoas no Estádio Kleber Andrade, no último sábado (6), para seu show de stand-up. O evento marcou a gravação do novo audiovisual de Albani, que classificou a apresentação como “a realização de um sonho”.
Esse foi o primeiro show de Stand-Up Comedy gravado em um estádio do Espírito Santo. Feito que também fechou com chave de ouro a turnê do espetáculo “A Ignorância é uma Dádiva”. Em publicação que ultrapassou a marca de 90 mil curtidas nas redes sociais, Renato mostrou o público reunido no local e repercussão ao fim da apresentação. Confira:
Ao fim da apresentação, o comediante revelou que recebeu propostas de levar o show para outros estádios de São Paulo, onde o público é maior e a comédia é mais consumida, mas entendeu que esse era o momento de trazer a apresentação para sua casa, no Espírito Santo.
A história foi feita. Para todo mundo que acreditou, muito obrigado. Pra quem ainda não acredita, vem que o muro tá baixo. Os bons são maioria e assim sempre será
Renato Albani, comediante
O humorista é engenheiro formado pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), mas optou por seguir carreira na comédia, se mudando para São Paulo. Mesmo assim, Renato sempre ressaltou suas raízes capixabas durante entrevistas e em piadas nos shows.
No fim de 2024, Albani se tornou um dos sócios-investidores do Rio Branco Atlético Clube, tradicional time de Cariacica. À época, Renato comentou que o investimento foi motivado pela vontade de ‘nacionalizar’ o futebol capixaba, fortalecendo os olhares do país para o Espírito Santo.