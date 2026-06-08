Renato Albani leva 15 mil pessoas ao Kleber Andrade em noite histórica para o humor capixaba

Uma noite histórica em Cariacica. O humorista capixaba Renato Albani alcançou um feito inédito para a comédia no Estado ao reunir 15 mil pessoas no Estádio Kleber Andrade, no último sábado (6), para seu show de stand-up. O evento marcou a gravação do novo audiovisual de Albani, que classificou a apresentação como “a realização de um sonho”.





Esse foi o primeiro show de Stand-Up Comedy gravado em um estádio do Espírito Santo. Feito que também fechou com chave de ouro a turnê do espetáculo “A Ignorância é uma Dádiva”. Em publicação que ultrapassou a marca de 90 mil curtidas nas redes sociais, Renato mostrou o público reunido no local e repercussão ao fim da apresentação. Confira: