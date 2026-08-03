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Música

Banda capixaba viraliza após ser "adotada" por fãs do BTS e dispara nas redes sociais

Em poucos dias, a banda capixaba de rock alternativo “The Skeep” viu sua audiência crescer nas redes sociais e nas plataformas digitais de música após conquistar o apoio dos fãs do BTS
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 11:50

Banda capixaba de rock alternativo "The Skeep"
Banda capixaba de rock alternativo "The Skeep" Davi Souza

A banda capixaba The Skeep conquistou um público inesperado: os ARMYs, como são conhecidos os fãs do BTS. Em poucos dias, o grupo viu sua presença nas redes sociais e nas plataformas de streaming disparar, alcançando números que os próprios integrantes não imaginavam e iniciando um novo capítulo na carreira.


A repercussão começou depois que o guitarrista Jhonny Nemezys publicou um vídeo comentando que o BTS dificilmente se apresentaria no Rock in Rio, justamente pelo enorme poder de mobilização do fandom, capaz de superar recordes históricos de venda de ingressos. Ao final da publicação, ele aproveitou para apresentar a própria banda. O resultado foi imediato.


Em apenas dois dias, Jhonny passou de 3 mil para 60 mil seguidores no Instagram, enquanto o perfil oficial da The Skeep ultrapassou 34 mil seguidores. O reflexo também foi sentido nas plataformas de música: lançado há menos de uma semana, o single "Vendaval no Box do Banheiro" superou 20 mil reproduções, e a banda chegou à marca de 6 mil ouvintes mensais.

The Skeep

A banda The Skeep de Rock Alternativo, surgiu em 2020, em Marataízes. O grupo é formado por 4 integrantes, Jhonny Nemesyz (Guitarrista), Barbara Ouzar (Vocalista), Kayo Mattos (Baixista) e Gabriel Akamarim (Baterista). 

Banda "The Skeep"
Banda "The Skeep" Davi Souza

“Ficamos extremamente felizes com a repercussão que a banda está tendo, era o nosso sonho. A banda completa tem 6 anos, porém eu e o Caio já estamos há mais de 15 anos tentando fazer uma banda dar certo. E essa é a primeira vez que conseguimos ter uma relevância nacional. Tudo que fazemos, as Armys estão lá para nos apoiar. Somos gratos por tudo que está acontecendo”, relatou o guitarrista, Jhonny Nemesyz.


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