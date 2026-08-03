Banda capixaba viraliza após ser "adotada" por fãs do BTS e dispara nas redes sociais

A banda capixaba The Skeep conquistou um público inesperado: os ARMYs, como são conhecidos os fãs do BTS. Em poucos dias, o grupo viu sua presença nas redes sociais e nas plataformas de streaming disparar, alcançando números que os próprios integrantes não imaginavam e iniciando um novo capítulo na carreira.





A repercussão começou depois que o guitarrista Jhonny Nemezys publicou um vídeo comentando que o BTS dificilmente se apresentaria no Rock in Rio, justamente pelo enorme poder de mobilização do fandom, capaz de superar recordes históricos de venda de ingressos. Ao final da publicação, ele aproveitou para apresentar a própria banda. O resultado foi imediato.





Em apenas dois dias, Jhonny passou de 3 mil para 60 mil seguidores no Instagram, enquanto o perfil oficial da The Skeep ultrapassou 34 mil seguidores. O reflexo também foi sentido nas plataformas de música: lançado há menos de uma semana, o single "Vendaval no Box do Banheiro" superou 20 mil reproduções, e a banda chegou à marca de 6 mil ouvintes mensais.