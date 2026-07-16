Gaby Amarantos revisita músicas do "Rock Doido" em novo projeto acústico

"Não Me Manda Foguinho Não", agora em voz e violão. Celebrando a fase do "Rock Doido", lançada em 2025, Gaby Amarantos estreou na última quarta-feira (15) o projeto "Rock Light", que revisita o repertório do álbum em versões acústicas. As faixas já estão disponíveis no canal da artista no YouTube, em um audiovisual gravado no Forte do Castelo, um dos principais cartões-postais de Belém, tendo o Mercado Ver-o-Peso como cenário ao fundo.





O repertório do “Rock Light” trouxe versões de Carregador de Aparelhagem, BBBBBBB, Reacender a Chama, Não Vou Te Deixar e Ex My Love, que foram lançadas em três episódios durante essa semana. O projeto audiovisual também funciona como um convite para o Xarque da Gaby 2026, sua tradicional festa de aniversário, que este ano acontece no dia 5 de agosto, que neste ano homenageia os maiores símbolos culturais da capital paraense.





“Gravar olhando para o Ver-o-Peso, um lugar tão importante para a minha história e que inspira o Charque deste ano, deixou tudo ainda mais especial. É uma forma de celebrar Belém, nossa cultura e preparar o público para tudo o que vem por aí" afirmou Gaby ao lançar o projeto.





"Rock Doido", o álbum que deu origem ao projeto, foi lançado dia 29 de agosto de 2025, e foi bem recebido por público e crítica por apresentar em forma de música como é que uma experiência em uma festa de aparelhagem, tipo de festa típica do Pará. Apresentando gêneros musicais paraenses como o tecnobrega, a obra rendeu sucessos nas redes sociais como “Dá Lhe Sal”, “Arrume Se Comigo”, e é claro “Foguinho”.