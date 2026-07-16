Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Gaby Amarantos revisita músicas do "Rock Doido" em novo projeto acústico
Rock Light

Gaby Amarantos revisita músicas do "Rock Doido" em novo projeto acústico

Gravado no Forte do Castelo, em Belém, os sucessos do tecnobrega ganham versão em voz e violão
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 18:00

Rock Doido, que deu origem ao novo projeto, se tornou um dos álbuns mais bem sucessidos da artista
Rock Doido, que deu origem ao novo projeto, se tornou um dos álbuns mais bem sucessidos da artista Altar Sonoro

"Não Me Manda Foguinho Não", agora em voz e violão. Celebrando a fase do "Rock Doido", lançada em 2025, Gaby Amarantos estreou na última quarta-feira (15) o projeto "Rock Light", que revisita o repertório do álbum em versões acústicas. As faixas já estão disponíveis no canal da artista no YouTube, em um audiovisual gravado no Forte do Castelo, um dos principais cartões-postais de Belém, tendo o Mercado Ver-o-Peso como cenário ao fundo.


O repertório do “Rock Light” trouxe versões de Carregador de Aparelhagem, BBBBBBB, Reacender a Chama, Não Vou Te Deixar e Ex My Love, que foram lançadas em três episódios durante essa semana. O projeto audiovisual também funciona como um convite para o Xarque da Gaby 2026, sua tradicional festa de aniversário, que este ano acontece no dia 5 de agosto, que neste ano homenageia os maiores símbolos culturais da capital paraense.


“Gravar olhando para o Ver-o-Peso, um lugar tão importante para a minha história e que inspira o Charque deste ano, deixou tudo ainda mais especial. É uma forma de celebrar Belém, nossa cultura e preparar o público para tudo o que vem por aí" afirmou Gaby ao lançar o projeto.


"Rock Doido", o álbum que deu origem ao projeto, foi lançado dia 29 de agosto de 2025, e foi bem recebido por público e crítica por apresentar em forma de música como é que uma experiência em uma festa de aparelhagem, tipo de festa típica do Pará. Apresentando gêneros musicais paraenses como o tecnobrega, a obra rendeu sucessos nas redes sociais como “Dá Lhe Sal”, “Arrume Se Comigo”, e é claro “Foguinho”.

Veja Também 

Festival Movimento Cidade anuncia Gaby Amarantos como atração gratuita da próxima edição

Festival Movimento Cidade anuncia Gaby Amarantos em dia de programação gratuita

Imagem de destaque

Gaby Amarantos fala da relação com Chris Martin, do Coldplay

Imagem de destaque

Grife de estilista capixaba é citada por Gaby Amarantos no ‘Mais Você’

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música Lançamento Belém (PA) Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

MPF pede reformas nas escolas Divino Espírito Santo, Nova Vista, Dilô Barbosa, Córrego do Chiado e São Jorge, em São Mateus.
MPF cobra reforma de cinco escolas quilombolas em São Mateus
Imagem BBC Brasil
Por que Andy Burnham, prestes a se tornar o novo primeiro-ministro do Reino Unido, é considerado um enigma até para os britânicos
Imagem de destaque
'Minha mãe me deixou doente de propósito durante anos, até que um médico a desmascarou'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados