Moda

Grife de estilista capixaba é citada por Gaby Amarantos no ‘Mais Você’

Cantora vestiu look da designer Mayari Jubini no show de abertura da COP30, realizado em 2024, em Belém

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 18:40

A COP30, Conferência de Clima das Nações Unidas, está movimentando o país desde segunda-feira (10), porém, os preparativos não são de agora. Ainda em 2024, no dia 23 de novembro, a cantora Gaby Amarantos brilhou no show de abertura do evento, em Belém, com um look da Artemisi, marca da estilista capixaba Mayari Jubini.

No ‘Mais Você’ desta quarta (12), Gaby relembrou o momento durante um café da manhã típico paraense com a apresentadora Ana Maria Braga, que descreveu o look como “futurista”. Ativista ambiental, a cantora ressaltou: “Eu gosto muito de que as pessoas imaginem a Amazônia como um futuro, como uma coisa moderna”.

Essa não foi a primeira vez — e definitivamente não será a última — que Mayari Jubini veste uma grande artista. Em seu portfólio, há estrelas como Katy Perry, Demi Lovato, Usher, Anitta, Xuxa e muitas outras.

A peça motorizada usada por Gaby Amarantos foi o destaque do desfile da marca Artemisi na São Paulo Fashion Week de 2024. Na época, a estilista de Cariacica contou para HZ sobre a complexidade da confecção: “Desenvolvemos o desenho e depois o corte foi feito a laser. E tem todo o acabamento manual de pintura para chegar naquela cor, além do motor desenvolvido para gerar o movimento”.

Desfile da marca capixaba Artemisi na SPFW 2024 Crédito: Agência Fotosite

Nossa equipe conversou novamente com Mayari e a estilista explicou que a equipe de Gaby Amarantos se encantou com a peça pelo próprio desfile e, a partir daí, entrou em contato com a marca para que fosse feito um look sob medida para o show.

Seguindo com a silhueta de "corset-vestido" da roupa desfilada, a designer mudou a cor para prateado e adicionou milhares de aplicações de cristais para chegar nesse visual deslumbrante.

Gaby Amarantos usa look Artemisi, marca da estilista capixaba Mayari Jubini Crédito: Reprodução/Instagram @artemisigallery

Este vídeo pode te interessar