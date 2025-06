Televisão

No 'Mais Você', Ana Maria Braga elogia praias do ES: "Parecem pinturas"

Imagens do Sul do Espírito Santo abriram edição do programa Mais Você, da TV Globo, nesta sexta (13)

As belezas do Espírito Santo encantaram uma das maiores apresentadoras da TV brasileira, nesta sexta (13). Durante abertura do programa Mais Você, da TV Globo, Ana Maria Braga elogiou as praias do Sul do Estado. As imagens da costa capixaba foram exibidas para todo o país ao som "Olha Pro Céu", sucesso de Luiz Gonzaga interpretado por Gilberto Gil. "Parecem pinturas", destacou a global.>