"Deu Praia": conheça os encantos de Itaipava e Itaoca, em Itapemirim

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O “Deu Praia” vai ao Sul do Espírito Santo para explorar duas praias charmosas no município de Itapemirim. A cerca de 108 km de Vitória, seguindo pela Rodovia do Sol, ficam as belezas de Itaipava e Itaoca. O local, que nasceu de uma vila de pescadores, se transformou em um destino muito procurado por turistas no litoral capixaba.

As praias de areias brancas são separadas por uma enorme pedra, que, inclusive, é um dos atrativos. Dá para atravessar de Itaipava para Itaoca passando pelas fendas da rocha. Mas apesar da proximidade, os locais são diferentes em relação a estrutura e comodidade.

Em Itaipava, que significa “pedra que separa o rio” na língua tupi, não tem quiosques na areia, nem outro tipo de infraestrutura como banheiros e duchas. Há apenas algumas opções de restaurantes do outro lado da orla, que custam em média R$ 50 a R$ 70 o quilo. Porém, o que chama atenção na praia é o “Píer dos Pescadores” com quase 500 metros de extensão. Certamente, é um dos lugares mais interessantes da região e que vale um registro durante a viagem.

Praia de Itaipava, no município de Itapemirim Crédito: Vitor Jubini

Indo até Itaoca, ou “casa de pedra” no idioma tupi, o turista encontra diversas opções de lazer. A praia é a mais frequentada de Itapemirim e oferece 12 quiosques com mesas e cadeiras diretamente na areia. No cardápio, a famosa porção de “Isca de Meca”, um tipo de peixe muito encontrado nas proximidades. O prato custa cerca de R$85 e serve quatro pessoas.

Diferentemente de Itaipava, Itaoca conta com duchas e banheiros nos quiosques. Além disso, a praia possui salva-vidas por toda extensão da orla. Por conta disso, e também da tranquilidade das praias, a contadora Márcia Paiva, decidiu voltar à região após um longo período.

“Tinha uns nove anos que eu não vinha e gosto muito daqui. É uma praia bem familiar, tranquila e o pessoal é bem hospitaleiro”, afirmou Márcia.

Praia de Itaipava, no município de Itapemirim Crédito: Vitor Jubini

Para se divertir, que tal fazer um passeio de escuna até a “Ilha dos Franceses”? O tour é um sucesso e fica pertinho de Itaoca. As águas cristalinas da ilha são um convite para refrescar diante de uma paisagem de tirar o fôlego. O preço médio da atração marítima é R$ 40. Uma outra opção é fazer a travessia por canoa havaiana, mas é preciso agendar.