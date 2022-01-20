Conheça os encantos da Ilha das Caieiras, em Vitória

Your browser does not support the video tag.

A Ilha das Caieiras fica em Vitória, a cerca de 10 km de distância do aeroporto. Berço do siri, das desfiadeiras de siri e da torta capixaba - estrela do festival que acontece todos os anos por lá!

São tantos cheiros, sabores e cores por cada cantinho das ruas estreitas! Nos muros, muita arte, contando um pouco da história dos moradores e da comunidade representada pelos grafites.

A Ilha das Caieiras é um dos principais polos gastronômicos da Capital, com bares e restaurantes que funcionam diariamente.