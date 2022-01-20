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Conheça os encantos da Ilha das Caieiras, em Vitória

Berço do siri, das desfiadeiras de siri e da torta capixaba, é um dos principais polos gastronômicos da capital do Espírito Santo, com arte nos muros e poesia a perder de vista
Amanda Monteiro

Amanda Monteiro

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 14:29

A Ilha das Caieiras fica em Vitória, a cerca de 10 km de distância do aeroporto. Berço do siri, das desfiadeiras de siri e da torta capixaba - estrela do festival que acontece todos os anos por lá!
São tantos cheiros, sabores e cores por cada cantinho das ruas estreitas! Nos muros, muita arte, contando um pouco da história dos moradores e da comunidade representada pelos grafites.
A Ilha das Caieiras é um dos principais polos gastronômicos da Capital, com bares e restaurantes que funcionam diariamente.
À beira do píer, é possível sentar e apreciar o melhor da culinária capixaba diante de uma das mais belas paisagens de Vitória! A poesia do entardecer nas Caieiras é incrível! 

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