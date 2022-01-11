Praia da Curva da Jurema guarda tradição e cultura em Vitória

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A Praia da Curva da Jurema fica em Vitória, a 10 quilômetros de distância do aeroporto. Apesar de ser uma das praias mais tradicionais e mais frequentadas da Capital, ela não existia. Foi construída e urbanizada para ser uma praia entre 1970 e 1978.

Muitas teorias existem para tentar explicar por que a praia se chama Jurema. Tem quem diga que foi uma homenagem a uma vendedora antiga da praia, outros afirmam que era o nome de uma planta abundante na região.

No entanto, segundo o historiador Willis de Faria, o nome é derivado dos rituais de religiões de matriz africana que aconteciam no local, destinados à Cabocla Jurema.

A praia tem quiosques tradicionais e modernos, o mar é tranquilo, ideal para as crianças brincarem à vontade! E opções para diversão no verão não faltam!

Tem ciclovia, tem estacionamento para carros, é bem próxima do comércio e de toda a estrutura da cidade. Sem contar o visual incrível! É lá também que fica o point conhecido como Praia da Guarderia