Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Turismo
  • Praia da Curva da Jurema guarda tradição e cultura em Vitória
Veja vídeo

Praia da Curva da Jurema guarda tradição e cultura em Vitória

Apesar de ser uma das praias mais frequentadas da Capital, ela não existia, foi construída no final dos anos 70. Saiba mais
Amanda Monteiro

Amanda Monteiro

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 13:03

A Praia da Curva da Jurema fica em Vitória, a 10 quilômetros de distância do aeroporto. Apesar de ser uma das praias mais tradicionais e mais frequentadas da Capital, ela não existia. Foi construída e urbanizada para ser uma praia entre 1970 e 1978.
Muitas teorias existem para tentar explicar por que a praia se chama Jurema. Tem quem diga que foi uma homenagem a uma vendedora antiga da praia, outros afirmam que era o nome de uma planta abundante na região.

Veja Também

Vila Velha tem ilhas paradisíacas a poucos metros da praia

No entanto, segundo o historiador Willis de Faria, o nome é derivado dos rituais de religiões de matriz africana que aconteciam no local, destinados à Cabocla Jurema.
A praia tem quiosques tradicionais e modernos, o mar é tranquilo, ideal para as crianças brincarem à vontade! E opções para diversão no verão não faltam!
Tem ciclovia, tem estacionamento para carros, é bem próxima do comércio e de toda a estrutura da cidade. Sem contar o visual incrível! É lá também que fica o point conhecido como Praia da Guarderia:

Veja Também

Praia de Camburi é a preferida para esportes e exercícios em Vitória

Tigrão é a atração turística mais badalada de Guarapari

Praia em Guarapari é portão de entrada para rota de paraísos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Curva da Jurema espírito santo Grande Vitória Turismo no ES Verão Verão no ES Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso pelo ICE nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já
Imagem de destaque
Jordana é a nova líder do BBB 26: 5 momentos marcantes da sister na casa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados