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Praia da Guarderia é colorida por canoas, pranchas e drinques em Vitória

O deque de madeira abre o caminho para a praia e facilita a passagem de pequenas embarcações. A faixa de areia é estreita, cercada de vegetação. O mar é tranquilo e há sempre opções de diversão
Amanda Monteiro

Amanda Monteiro

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 10:27

A Praia da Guarderia fica em Vitória, na capital do Espírito Santo, a 6 km de distância do aeroporto. O deque de madeira abre o caminho para a praia. Além de ser um "cenário instagramável", ele facilita a passagem de canoas havaianas, caiaques, pranchas de stand up paddle (SUP) e pequenas embarcações que colorem o mar.
Essas embarcações costumam ficar guardadas em uma guarderia náutica em frente à rampa. Justamente por causa disso, esse pedacinho da Curva da Jurema, entre a Ponte da Ilha do Frade e a Praça da Ciência, virou o point conhecido como “Praia da Guarderia”.
A faixa de areia é estreita, cercada de vegetação. O mar é tranquilo e há sempre opções de diversão para quem quer se aventurar de prancha ou de canoa.
No local, além da água de coco e das bebidas tradicionais oferecidas por ambulantes, é possível desfrutar de drinques diferentes e até espumantes, com pé na areia.

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