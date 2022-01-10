Praia da Guarderia é colorida por canoas, pranchas e drinques em Vitória

Your browser does not support the video tag.

A Praia da Guarderia fica em Vitória, na capital do Espírito Santo, a 6 km de distância do aeroporto. O deque de madeira abre o caminho para a praia. Além de ser um "cenário instagramável", ele facilita a passagem de canoas havaianas, caiaques, pranchas de stand up paddle (SUP) e pequenas embarcações que colorem o mar.

Essas embarcações costumam ficar guardadas em uma guarderia náutica em frente à rampa. Justamente por causa disso, esse pedacinho da Curva da Jurema, entre a Ponte da Ilha do Frade e a Praça da Ciência, virou o point conhecido como “Praia da Guarderia”.

A faixa de areia é estreita, cercada de vegetação. O mar é tranquilo e há sempre opções de diversão para quem quer se aventurar de prancha ou de canoa.