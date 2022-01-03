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Praia em Guarapari é portão de entrada para rota de paraísos

Longe da agitação, a Praia dos Adventistas tem uma faixa de areia extensa ideal para praticar esportes e deixar as crianças brincando. A água também é tranquila
Amanda Monteiro

Amanda Monteiro

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 10:43

A Praia dos Adventistas fica em Guarapari, no Espírito Santo, a 49 quilômetros da capital Vitória. Com 400 metros de extensão, ela leva esse nome porque está localizada ao lado da Colônia de Férias dos Adventistas.
Lugar de sossego, é o portão de entrada para uma rota de paraísos como as Três Praias e a Praia do Morcego, locais distantes da agitação.
A faixa de areia é extensa e dá para jogar bola, frescobol e também tomar sol. Por lá, não tem quiosque, mas vendedores ambulantes costumam frequentar o local.
De qualquer forma, é recomendado levar lanche, cadeira e guarda-sol para aproveitar o mar tranquilo e curtir as belezas dessa praia.

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