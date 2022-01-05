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Vila Velha tem ilhas paradisíacas a poucos metros da praia

As ilhas Itatiaia e Pituã têm vegetação exuberante, areia de conchas e uma vista panorâmica para a orla; barcos levam os visitantes até as ilhas, mas quem tem disposição consegue ir nadando
Amanda Monteiro

Amanda Monteiro

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 10:03

Da Praia de Itapuã, em Vila Velha, saem os barcos que levam os visitantes para as Ilhas Itatiaia e Pituã. O trajeto dura poucos minutos, mas quem tem disposição consegue ir nadando: da orla até a Pituã são cerca de 300 metros de distância.
Vegetação exuberante, areia de conchas e uma vista panorâmica para a orla de Vila Velha. A ilha tem status de praia particular.
Um pouco mais distante ficam as ilhas Itatiaia. De cima dá para se ter uma ideia melhor: são seis ilhotas que ficam em volta da ilha maior, conhecida também por Boqueirão, onde é possível desembarcar e apreciar um visual sem igual.
Entre as pedras, piscinas naturais se formam e permitem banhos refrescantes. A água é transparente — e quase sempre bem gelada.
Antes de programar seu passeio, é importante consultar as regras e horários para visitação. Pode levar um lanchinho, mas tem que trazer todo o lixo de volta! E não pode retirar nenhuma conchinha de lá.
Como as ilhas servem de berçário para algumas espécies de aves marinhas, principalmente andorinhas do mar e garças, as visitas ficam suspensas em alguns meses do ano: de 15 de abril a 15 de outubro.
Nessa época é proibido desembarcar na ilha, para respeitar a reprodução das aves e garantir a preservação desse paraíso.

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