Vila Velha tem ilhas paradisíacas a poucos metros da praia

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Da Praia de Itapuã, em Vila Velha, saem os barcos que levam os visitantes para as Ilhas Itatiaia e Pituã. O trajeto dura poucos minutos, mas quem tem disposição consegue ir nadando: da orla até a Pituã são cerca de 300 metros de distância.

Vegetação exuberante, areia de conchas e uma vista panorâmica para a orla de Vila Velha. A ilha tem status de praia particular.

Um pouco mais distante ficam as ilhas Itatiaia. De cima dá para se ter uma ideia melhor: são seis ilhotas que ficam em volta da ilha maior, conhecida também por Boqueirão, onde é possível desembarcar e apreciar um visual sem igual.

Entre as pedras, piscinas naturais se formam e permitem banhos refrescantes. A água é transparente — e quase sempre bem gelada.

Antes de programar seu passeio, é importante consultar as regras e horários para visitação. Pode levar um lanchinho, mas tem que trazer todo o lixo de volta! E não pode retirar nenhuma conchinha de lá.

Como as ilhas servem de berçário para algumas espécies de aves marinhas, principalmente andorinhas do mar e garças, as visitas ficam suspensas em alguns meses do ano: de 15 de abril a 15 de outubro.