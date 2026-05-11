Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 11/05/2026

A segunda-feira será um dia importante para os nativos perceberem o quanto evoluíram e o que ainda precisam ajustar Crédito: Imagem: Marjolein Hameleers | Shutterstock

A segunda-feira trará uma energia de crescimento, superação e abertura de novos caminhos. Algumas cartas do tarot indicam conquistas e reconhecimento, enquanto outras pedem mais paciência, equilíbrio emocional e coragem para sair da zona de conforto. Será um dia importante para perceber o quanto você evoluiu — e o que ainda precisa ajustar.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Mundo

O ariano viverá um dia de expansão Crédito: Imagem: Tatjana Si | Shutterstock

Conforme a carta “O Mundo”, o dia trará sensação de encerramento positivo e dever cumprido, principalmente em assuntos ligados à carreira e à vida pessoal. No amor, as relações tenderão a ganhar mais maturidade e estabilidade emocional. A saúde irá melhorar quando você desacelerar e reconhecer as próprias conquistas sem tanta cobrança. Entre amigos e familiares, haverá um clima de proximidade e celebração. O tarot mostra expansão e a sensação de que algo finalmente começará a fazer sentido.

Touro — 6 de Paus

O dia do taurino será marcado por vitória e valorização pessoal Crédito: Imagem: Tatjana Si | Shutterstock

A carta “6 de Paus” mostra vitória e valorização pessoal. Você tenderá a receber reconhecimento por algo que vem construindo há bastante tempo, especialmente no trabalho. No amor, sua autoestima estará mais fortalecida, favorecendo aproximações e conversas importantes. A saúde ganhará mais energia, mas será importante evitar excesso de atividades e desgaste físico. Entre amigos, você poderá se destacar ou receber apoio importante.

Gêmeos — O Sol

O geminiano será envolvido por uma energia extremamente positiva e iluminada Crédito: Imagem: Tatjana Si | Shutterstock

A carta “O Sol” mostra uma energia extremamente positiva e iluminada. O dia trará mais leveza, clareza e boas notícias. No amor , haverá espaço para felicidade, aproximação e momentos sinceros. Na carreira, as ideias tenderão a fluir melhor e poderão trazer reconhecimento. A saúde irá melhorar bastante quando você respeitar seus momentos de lazer e descanso mental. Entre amigos e familiares, o clima será mais divertido e harmonioso.

Câncer — 8 de Ouros

Todo esforço feito agora pelo canceriano trará retorno importante mais adiante Crédito: Imagem: Tatjana Si | Shutterstock

A carta “8 de Ouros” mostra que todo esforço feito agora trará retorno importante mais adiante. O foco estará bastante voltado para o trabalho, a organização e o crescimento pessoal. No amor, será importante encontrar equilíbrio entre a vida emocional e as responsabilidades. A saúde pedirá atenção ao excesso de cobrança e perfeccionismo. Entre amigos, você poderá se afastar um pouco por conta da rotina mais intensa.

Leão — O Louco

O leonino deverá confiar mais na vida e deixar o medo do desconhecido de lado Crédito: Imagem: Tatjana Si | Shutterstock

A carta “O Louco” pede confiança na vida e menos medo do desconhecido. O dia favorecerá mudanças, liberdade e novas experiências. No amor, você poderá sentir vontade de sair da rotina ou viver algo diferente. Na carreira, oportunidades inesperadas poderão surgir, exigindo coragem para arriscar mais. A saúde irá melhorar quando você se permitir relaxar e viver com menos pressão. Entre amigos, convites e novidades prometem movimentar o dia.

Virgem — 7 de Paus

O virginiano poderá sentir necessidade de se posicionar com mais firmeza Crédito: Imagem: Tatjana Si | Shutterstock

A carta “7 de Paus” indica que você poderá sentir necessidade de se posicionar com mais firmeza diante de situações emocionais ou profissionais. No amor, será importante defender seus limites sem entrar em conflitos desnecessários. Na carreira, desafios poderão surgir, mas você terá força para lidar com eles. A saúde pedirá cuidado com a tensão acumulada e o excesso de preocupação. Entre amigos, será importante evitar discussões motivadas por orgulho ou insistência em ter razão.

Libra — 8 de Espadas

O libriano perceberá que muitas limitações estarão mais na mente do que na realidade Crédito: Imagem: Tatjana Si | Shutterstock

A carta “8 de Espadas” mostra que muitas limitações estarão mais na mente do que na realidade. O dia poderá trazer sensação de bloqueio emocional ou insegurança diante de decisões importantes. No amor, medos antigos poderão dificultar conversas sinceras. Na carreira, será necessário cuidado para não se autossabotar ou duvidar excessivamente da própria capacidade. A saúde emocional precisará de atenção, principalmente em relação à ansiedade. Entre amigos , tente não se isolar tanto.

Escorpião — 6 de Espadas

O escorpiano terá um dia marcado por transição e alívio emocional Crédito: Imagem: Tatjana Si | Shutterstock

A carta “6 de Espadas” mostra transição e alívio emocional. Você começará a sentir uma necessidade maior de se afastar do que desgasta emocionalmente. No amor, o dia favorecerá cura e amadurecimento emocional. Na carreira, mudanças graduais tenderão a trazer mais tranquilidade e clareza. A saúde irá melhorar quando você deixar o passado para trás e desacelerar a mente. Entre amigos, algumas conexões poderão perder força naturalmente.

Sagitário — A Força

O sagitariano contará com força interior e capacidade de superação Crédito: Imagem: Tatjana Si | Shutterstock

A carta “A Força” mostra força interior e superação. O dia pedirá equilíbrio emocional e inteligência para lidar com desafios sem agir por impulso. No amor, será importante ter mais paciência e maturidade nas conversas. Na carreira, você tenderá a enfrentar situações exigentes com firmeza e autocontrole. A saúde irá melhorar quando você respeitar seus limites físicos e emocionais. Entre amigos, alguém poderá precisar do seu apoio ou conselho.

Capricórnio — 7 de Ouros

O capricorniano perceberá que tudo está amadurecendo no tempo certo Crédito: Imagem: Tatjana Si | Shutterstock

A carta “7 de Ouros” mostra que tudo está amadurecendo no tempo certo. Você poderá sentir que algumas situações estão demorando mais do que gostaria, principalmente no trabalho ou na vida financeira. No amor, será um dia de avaliar se a relação está caminhando da forma que você deseja. A saúde pedirá mais paciência com o próprio processo e menos autocobrança. Entre amigos, conversas importantes poderão trazer reflexões profundas.

Aquário — Rei de Ouros

O dia do aquariano será marcado por prosperidade e fortalecimento pessoal Crédito: Imagem: Tatjana Si | Shutterstock

A carta “Rei de Ouros” mostra prosperidade e fortalecimento pessoal. O dia favorecerá estabilidade, crescimento financeiro e decisões importantes ligadas à carreira. No amor, você tenderá a buscar mais segurança emocional e relações maduras. A saúde irá melhorar quando você organizar melhor a rotina e desacelerar o excesso de preocupações. Entre amigos e familiares, sua presença transmitirá confiança e apoio.

Peixes — 4 de Ouros

O dia pedirá equilíbrio entre segurança e liberdade ao pisciano Crédito: Imagem: Tatjana Si | Shutterstock