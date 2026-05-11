Adolescente é baleado e dupla suspeita de ataque é presa com revólver na Serra

Um adolescente de 17 anos foi baleado no bairro Nossa Senhora da Conceição, na Serra, na tarde de domingo (10). Dois suspeitos de envolvimento no crime, de 18 e 26 anos, foram presos com um revólver.





Segundo informações da PM, os militares realizavam patrulhamento na região quando ouviram disparos de arma de fogo e avistaram um carro em alta velocidade. Ao perceber a presença da polícia, o motorista tentou fugir pelas ruas dos bairros São Marcos e Santo Antônio.





Em determinado momento, os ocupantes do veículo desembarcaram e tentaram se esconder em uma residência. Os policiais conseguiram alcançar os suspeitos. Com o jovem de 18 anos, foi encontrado um revólver com munições deflagradas.





Durante a abordagem, os militares receberam, via Ciodes (190), a informação de que um adolescente baleado havia dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede.





Em conversa com os policiais, o jovem relatou que foi atingido por disparos efetuados por ocupantes de um carro com as mesmas características do veículo em que estavam os suspeitos detidos.





O adolescente foi encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra. Já os dois suspeitos foram levados para a Delegacia Regional do município, por suspeita de envolvimento na tentativa de homicídio.





A Polícia Civil informou que eles foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tentativa de homicidio qualificada e desobediencia à ação policial, e encaminhados para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.