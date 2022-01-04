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Tigrão é a atração turística mais badalada de Guarapari

A escultura de 5 metros de altura, instalada em um posto de gasolina na entrada do balneário, é o close obrigatório de quem visita a cidade. O Tigrão é símbolo da cidade-saúde desde 1972
Amanda Monteiro

Amanda Monteiro

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 10:19

Guarapari é famosa pelas suas praias, pela moqueca, pelas baladas, mas nada supera sua principal atração: o Tigrão! A escultura em fibra de vidro, instalada em um posto de gasolina na entrada do balneário, tem cerca de 5 metros de altura. É o close obrigatório de quem visita a cidade. 
Fica no Centro de Guarapari, na descida da ponte, na Rodovia Jones dos Santos Neves, a 56 quilômetros da capital Vitória.
O Tigrão é símbolo da cidade-saúde desde 1972, quando foi instalado durante uma campanha da Esso. A princípio, seria temporário, mas o sucesso foi tanto que o senhor Dino, dono do posto, pediu a permanência definitiva da estátua no local. E foi atendido!
Desde então, o Tigrão já passou por mudanças de “roupa” e ganhou até máscara na pandemia!
Já sabe, né? Ao visitar Guarapari, garanta sua foto com o mascote também!

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