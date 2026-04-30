Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comportamento financeiro

Agilidade financeira: a arte lucrativa de matar rapidamente uma ideia ruim

Resistência em abandonar projetos fracassados drena capital e compromete decisões estratégicas de empresários e investidores

Publicado em 30 de Abril de 2026 às 08:09

Públicado em 

30 abr 2026 às 08:09
Marcel Lima

Colunista

Marcel Lima

Empresários e investidores consolidados carregam uma âncora invisível que destrói fortunas em absoluto silêncio. Um mapeamento global detalhado no Relatório de Riqueza do UBS apontou que trilhões de dólares estão prestes a mudar de mãos nesta década, mas uma fatia assustadora desse capital evapora simplesmente porque as pessoas se recusam a abandonar projetos que já fracassaram. 


A falácia do custo irrecuperável é o maior ponto cego de quem tem um histórico de sucesso. Existe uma crença perigosa de que insistir em um negócio estagnado ou em um ativo que perdeu fundamento é sinônimo de resiliência. Na matemática financeira, no entanto, apego emocional a uma tese ruim não é perseverança, é apenas uma forma sofisticada de rasgar dinheiro.

Saber desistir de um projetos fracassados é uma decisão lucrativa para empresas: sair rápido do erro é estratégia
Saber desistir de um projeto fracassado é uma decisão lucrativa para empresas: sair rápido do erro é estratégia Imagem gerada pelo ChatGPT

O ambiente corporativo e familiar amplifica esse viés de forma dramática. Quando se analisa a longevidade das empresas, o estudo de John Ward (com sua conhecida regra 30-13-3) conclui que 30% delas sobrevivem à segunda geração; 13%, à terceira; e 3%, à quarta. A derrocada quase nunca acontece por falta de recursos no caixa, mas pela incapacidade visceral dos fundadores de cortar o cordão umbilical de estratégias obsoletas. 


O cérebro humano odeia admitir a derrota. No topo da pirâmide, onde o ego costuma ser tão grande quanto a conta bancária, reconhecer que uma injeção de capital foi um erro doloroso faz com que executivos prefiram injetar ainda mais dinheiro em um buraco negro apenas para adiar a sensação de fracasso.

O erro silencioso que corrói retornos

Esse mecanismo psicológico de negação corrói a rentabilidade de maneira furtiva. O investidor que construiu um patrimônio sólido costuma ter uma facilidade enorme para realizar lucros de forma antecipada, mas sofre de uma paralisia severa na hora de estancar sangramentos. É o chamado "Efeito Disposição" (por Hersh Shefrin e Meir Statman), no qual indivíduos têm uma propensão até cinquenta por cento maior de vender ativos vencedores cedo demais e de segurar os perdedores por um tempo injustificável. 


Manter um ativo tóxico na carteira na esperança de que ele empate o jogo no futuro é uma decisão que custa caríssimo. O capital travado no prejuízo deixa de capturar as oportunidades reais que estão surgindo em outros setores, criando um custo de oportunidade gigantesco que as planilhas tradicionais muitas vezes não mostram.


Saber sair é mais valioso do que saber entrar

A verdadeira vantagem analítica não está em acertar todas as tacadas, mas na velocidade de reagir quando o cenário se mostra desfavorável. Organizações e portfólios que praticam a realocação ativa e agressiva de capital entregam retornos totais exponencialmente maiores. O sucesso continuado exige uma frieza quase cirúrgica para separar a própria identidade do projeto que está sendo financiado. 


O dinheiro mais caro do mundo é aquele investido para proteger o ego de ter tomado uma decisão errada. Aprender a matar rápido uma ideia ruim libera espaço, tempo e liquidez para que a verdadeira multiplicação de capital continue acontecendo.

Leia mais artigos de Marcel Lima

O nó de Ormuz: como a geopolítica do petróleo está impactando os investimentos

Reforma tributária muda regras para investimentos imobiliários

Além da rentabilidade: o verdadeiro valor de quem cuida do seu dinheiro

Como as opções podem proteger e potencializar sua carteira de investimentos

Internacionalização de patrimônio e mudança para Portugal: o que mudou em 2025

Marcel Lima

Sócio da Valor e membro do Ibef. Tem graduação e mestrado em Engenharia Mecânica pela Ufes com formação complementar na França pela École Nationale d'Ingénieurs de Metz - ENIM. Fez carreira no Corpo de Engenheiros da Marinha do Brasil até o posto de Capitão-Tenente.

Tópicos Relacionados

Marcel Lima reforma tributária
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: veja as previsões de maio de 2026 para os 12 signos
Durante as buscas, os policiais federais apreenderam o aparelho celular e o computador do investigado
PF prende morador de Itapemirim por crimes sexuais infantojuvenis
Policial civil se envolve em confusão e mulher é baleada em distribuidora na Serra
Confusão envolvendo policial e amigo termina com mulher baleada na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados