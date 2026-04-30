Agilidade financeira: a arte lucrativa de matar rapidamente uma ideia ruim

Empresários e investidores consolidados carregam uma âncora invisível que destrói fortunas em absoluto silêncio. Um mapeamento global detalhado no Relatório de Riqueza do UBS apontou que trilhões de dólares estão prestes a mudar de mãos nesta década, mas uma fatia assustadora desse capital evapora simplesmente porque as pessoas se recusam a abandonar projetos que já fracassaram.





A falácia do custo irrecuperável é o maior ponto cego de quem tem um histórico de sucesso. Existe uma crença perigosa de que insistir em um negócio estagnado ou em um ativo que perdeu fundamento é sinônimo de resiliência. Na matemática financeira, no entanto, apego emocional a uma tese ruim não é perseverança, é apenas uma forma sofisticada de rasgar dinheiro.