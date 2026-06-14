Aposta de Venda Nova do Imigrante ganha R$ 2,5 milhões na Lotofácil

Uma aposta registrada em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, acertou as 15 dezenas do concurso 3.710 da Lotofácil e faturou R$ 2.543.585,52. O sorteio foi realizado neste domingo (14).





O prêmio da aposta capixaba poderia ter sido ainda maior, mas outros dois bilhetes registrados em Novo Gama (Goiás) e em Marília (São Paulo) também acertaram todos os números e ficarão com o mesmo valor.





Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta de Venda Nova do Imigrante foi da modalidade simples, que custa R$ 3,50. O jogo foi registrado presencialmente na Loteria Venda Nova Ltda.





Os números sorteados foram: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 -12 -13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 25.





Outras sete apostas realizadas no Espírito Santo acertaram 14 dezenas e vão receber entre R$ 2.746,34 e R$ 5.492,68. O valor varia porque alguns jogadores pagam mais para apostar em mais números. Os bilhetes premiados que "bateram na trave" foram registrados em Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Guarapari, Pedro Canário, Vila Velha e Vitória.